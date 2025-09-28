Da lunedì 29 aumenta la vigilanza nella zona della stazione di Ferno-Lonate

Aumenta la vigilanza nella zona della stazione di Ferno-Lonate, posta in posizione baricentrica e un po’ isolata tra i due paesi “titolari” della fermata sulla linea FN Milano-Busto-Malpensa

«Sono lieta di poter comunicare che, come anticipatomi da sua Eccellenza il Prefetto Dott. Pasquariello durante un incontro tenutosi in aeroporto venerdì mattina, da lunedì 29 settembre verrà potenziata la presenza di agenti sul nostro territorio, in particolare nella zona della stazione ferroviaria. Un passo importante perché proprio la stazione spesso viene utilizzata come punto d’accesso al nostro paese e talvolta anche come sede logistica da gruppi di malintenzionati» dice la sindaca Sarah Foti.

Il potenziamento è da inquadrare nell’ambito del Protocollo per la Sicurezza delle Stazioni che coinvolge la Prefettura, la Questura e vari Comuni (tra cui Ferno, che ha la competenza di parte della stazione Ferno-.Lonate, essendo l’altra parte in territorio di Lonate Pozzolo).

Per dieci anni stazione “fantasma” non attivata, Ferno-Lonate Pozzolo è entrata in servizio nel 2009 con discreta e poi consistente utenza, eppure c’è sempre stata difficoltà ad ottenere un’adeguata manutenzione da FerrovieNord, proprietaria dell’impianto (ne avevamo parlato anche qui nel 2024). Nel tempo, poi, sono scomparsi i diversi servizi che erano presenti, compreso il bar. Delle condizioni della stazione si era parlato di recente anche a causa di un episodio gravissimo, con una 21enne minacciata e violentata nel 2023.

«Rassicuro tutti sul fatto che le tematiche della sicurezza sono da sempre una delle più importanti priorità nell’agenda di questa amministrazione; finalmente i confronti, i contatti e gli sforzi profusi già da diversi mesi con le Autorità competenti stanno dando frutti concreti. E, quando parlo di un impegno concreto profuso da mesi, non mi riferisco solo al tema stazione ferroviaria ma anche, a dispetto delle illazioni di qualcuno, ad altre vicende serie e preoccupanti. Sui temi della sicurezza, però, a volte è d’obbligo muoversi in silenzio, senza boutade e passerelle strumentali. Le notizie si danno quando sono reali e soprattutto nei momenti opportuni».

Una caserma Carabinieri a Ferno?

Pochi giorni fa Sarah Foti ha lanciato la proposta di aprire una caserma dei Carabinieri a Ferno, mettendo a disposizione anche lo stabile in corso di recupero in via Roma, nel cuore del paese. Oggi rimarca che «il Prefetto non mi è parso contrario a priori alla nostra richiesta di una caserma dei Carabinieri nel Comune di Ferno. Il dialogo continuerà».