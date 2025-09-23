Varese News

Varese Laghi

Danni alla ferrovia a Varese, bloccate le Nord e ritardi sulle Stato

Il nubifragio che ha colpito la zona di Varese sta creando problemi alle diverse linee che raggiungono il capoluogo. Disagi anche per i convogli per Como

Trenord

Grandi ritardi nella circolazione ferroviaria, a causa del nubifragio che ha colpito Varese e che ha danneggiato sia la linea FN per Saronno-Milano sia la linea Rfi tra le stazioni di Varese e Gazzada-Schianno-Morazzone.

La circolazione sulle Nord è momentaneamente sospesa tra le stazioni di Malnate e Varese-Casbeno.
Inoltre, la circolazione della direttrice è rallentata perché un autoveicolo ha danneggiato le sbarre di un passaggio a livello, in prossimità di Varese-Casbeno.

Quanto alla linea Rfi per Gallarate, Trenord quantifica in “ritardi medi di 60 minuti”, con “possibili variazioni di percorso e cancellazioni” sulle linee S5, RegioExpress e Tilo Malpensa-Bellinzona.

Per i danni causati dal forte maltempo alle infrastrutture ferroviarie già nella mattina di lunedì 22 settembre, con allagamento dei binari in diversi punti della rete, ci sono grossi problemi anche a Como: la circolazione fra le stazioni di Como Camerlata e Como Lago rimarrà sospesa anche mercoledì 24 settembre. La riapertura della tratta interrotta è prevista dall’inizio del servizio di giovedì 25 settembre. Fra le due stazioni è attivo un servizio sostitutivo su bus.

Problemi anche alle linee che attraversano la Brianza in direzione Asso e Lecco-Sondrio, in seguito all’alluvione che ha bloccato diversi impianti e creato estesi danni.

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.