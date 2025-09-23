Danni alla ferrovia a Varese, bloccate le Nord e ritardi sulle Stato

Grandi ritardi nella circolazione ferroviaria, a causa del nubifragio che ha colpito Varese e che ha danneggiato sia la linea FN per Saronno-Milano sia la linea Rfi tra le stazioni di Varese e Gazzada-Schianno-Morazzone.

La circolazione sulle Nord è momentaneamente sospesa tra le stazioni di Malnate e Varese-Casbeno.

Inoltre, la circolazione della direttrice è rallentata perché un autoveicolo ha danneggiato le sbarre di un passaggio a livello, in prossimità di Varese-Casbeno.

Quanto alla linea Rfi per Gallarate, Trenord quantifica in “ritardi medi di 60 minuti”, con “possibili variazioni di percorso e cancellazioni” sulle linee S5, RegioExpress e Tilo Malpensa-Bellinzona.

Per i danni causati dal forte maltempo alle infrastrutture ferroviarie già nella mattina di lunedì 22 settembre, con allagamento dei binari in diversi punti della rete, ci sono grossi problemi anche a Como: la circolazione fra le stazioni di Como Camerlata e Como Lago rimarrà sospesa anche mercoledì 24 settembre. La riapertura della tratta interrotta è prevista dall’inizio del servizio di giovedì 25 settembre. Fra le due stazioni è attivo un servizio sostitutivo su bus.

Problemi anche alle linee che attraversano la Brianza in direzione Asso e Lecco-Sondrio, in seguito all’alluvione che ha bloccato diversi impianti e creato estesi danni.