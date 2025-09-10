“Emozioni in musica”: a Grantola un laboratorio di cantoterapia

Un’opportunità unica per esplorare il mondo delle emozioni attraverso la musica. Sabato 13 settembre alle ore 15:30, a Casa Barozzi in piazza Cavour, si terrà un laboratorio gratuito di cantoterapia dal titolo “La musica che è in te!”, condotto dall’insegnante Rossella Bellantuono.

L’incontro, pensato per tutti coloro che vogliono migliorare il proprio benessere emotivo, si concentrerà sul potere del canto e della musica come strumenti per l’autoconsapevolezza e la gestione delle emozioni. Tra gli obiettivi del laboratorio, favorire l’ascolto reciproco, scoprire la propria voce e sviluppare il senso del ritmo e della creatività.

Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti, ma è necessaria la prenotazione. Per info e prenotazioni, contattare Marica al 339 325 0965 o via email all’indirizzo grandivertimentoinfo@gmail.com