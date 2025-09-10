“Emozioni in musica”: a Grantola un laboratorio di cantoterapia
Sabato 13 settembre, a Casa Barozzi, si terrà un laboratorio gratuito di cantoterapia con Rossella Bellantuono, dedicato all'espressione emotiva attraverso il canto
Un’opportunità unica per esplorare il mondo delle emozioni attraverso la musica. Sabato 13 settembre alle ore 15:30, a Casa Barozzi in piazza Cavour, si terrà un laboratorio gratuito di cantoterapia dal titolo “La musica che è in te!”, condotto dall’insegnante Rossella Bellantuono.
L’incontro, pensato per tutti coloro che vogliono migliorare il proprio benessere emotivo, si concentrerà sul potere del canto e della musica come strumenti per l’autoconsapevolezza e la gestione delle emozioni. Tra gli obiettivi del laboratorio, favorire l’ascolto reciproco, scoprire la propria voce e sviluppare il senso del ritmo e della creatività.
Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti, ma è necessaria la prenotazione. Per info e prenotazioni, contattare Marica al 339 325 0965 o via email all’indirizzo grandivertimentoinfo@gmail.com
