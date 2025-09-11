“Entro metà ottobre avremo tutte i pareri sul progetto definitivo, entro l’anno il progetto esecutivo”: Galimberti fa il punto sul teatro di Varese

Il sindaco di Varese Davide Galimberti ha fatto il punto sullo stato dell’arte del progetto per il nuovo teatro cittadino, che sorgerà dalla riqualificazione dell’ex cinema Politeama a margine della presentazione della stagione musicale comunale, cui hanno partecipato, oltre al direttore artistico Fabio Sartorelli e l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia, anche l’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, che nelle sue dichiarazioni ha ricordato proprio il progetto del nuovo teatro di Varese, che vede la Regione fortemente coinvolta.

Il primo cittadino di Varese ha delineato innanzitutto le tempistiche per i prossimi passi dell’iter progettuale: «I partecipanti alla conferenza di servizi che devono esprimere il parere, principalmente ATS e gli enti che sorvegliano le strutture, oltre ovviamente a tutti gli aspetti viabilistici, lo faranno entro la metà di ottobre», una scadenza fondamentale per procedere con l’approvazione definitiva del progetto.

Una volta ottenuti tutti i pareri necessari, l’amministrazione potrà procedere con l’approvazione del progetto e “successiva elaborazione del progetto esecutivo”, come ha sottolineato il sindaco, azzardando una tempistica per quest’ultimo passo intorno alla fine dell’anno.

Il nuovo teatro rappresenta un investimento strategico per la cultura varesina. Come aveva dichiarato in precedenza lo stesso Galimberti: «Siamo sempre più vicini a restituire alla città un grande teatro – riqualificando il vecchio cinema Politeama, un luogo con una grande storia».

L’iter progettuale, avviato con l’assegnazione dell’incarico per il progetto preliminare nel 2022, sta ora entrando nella fase decisiva, con l’amministrazione comunale che punta a completare tutte le procedure autorizzative per poter avviare la fase esecutiva del progetto nei prossimi mesi.