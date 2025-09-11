Garabiolo saluta l’estate con una serata di festa e solidarietà

Dopo gli eventi che hanno animato l’estate della località di montagna, coinvolgendo residenti e villeggianti in momenti di svago, cultura e condivisione, a Maccagno con Pino e Veddasca la frazione di Garabiolo organizza un nuovo appuntamento che promette di riunire ancora una volta la comunità.

Un’occasione speciale per ritrovarsi, celebrare la fine della stagione estiva e sostenere una causa importante.

Sabato 13 settembre, il Circolo ACLI “Ul Caminon” organizza la serata Saluto all’Estate Garabiolo, un evento pensato per salutare l’estate con allegria e solidarietà.

L’iniziativa è a favore della ONLUS La Vita per Te, e si svolgerà con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Pro Loco Maccagno.

Il programma della serata prevede: il progetto Miaraka, dalle ore 18.00 alle 19.00, un momento dedicato alla sensibilizzazione e alla solidarietà. A seguire, tombola e cena con un menù gustoso: risotto ai funghi e cotoletta. La partecipazione è aperta a tutti, ma è gradita la prenotazione al numero di Michele: 324.0745960.

