Busto Arsizio - Evento sponsorizzato
Gli Ambulanti del Lago Maggiore a Busto Arsizio: shopping a cielo aperto domenica 14 settembre nel quartiere Beata Giuliana
Domenica 15 settembre, una giornata dedicata allo shopping a cielo aperto. Appuntamento nel quartiere Beata Giuliana di Busto Arsizio
Gli Ambulanti del Lago Maggiore vi aspettano domenica 14 settembre, dalle 8 alle 19, in via Meda, nel quartiere Beata Giuliana di Busto Arsizio per una giornata di shopping a cielo aperto.
Gli espositori del noto circuito degli Ambulanti del Lago Maggiore porteranno a Busto Arsizio un’ampia selezione di prodotti di qualità: dall’abbigliamento agli accessori, dall’artigianato ai prodotti per la casa.
Gli Ambulanti del Lago Maggiore
Tel. 338 499 7333