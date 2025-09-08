Varese News

Gli Ambulanti del Lago Maggiore a Busto Arsizio: shopping a cielo aperto domenica 14 settembre nel quartiere Beata Giuliana

Domenica 15 settembre, una giornata dedicata allo shopping a cielo aperto. Appuntamento nel quartiere Beata Giuliana di Busto Arsizio 

Gli Ambulanti del Lago Maggiore
14 Settembre 2025

Gli Ambulanti del Lago Maggiore vi aspettano domenica 14 settembredalle 8 alle 19, in via Meda, nel quartiere Beata Giuliana di Busto Arsizio per una giornata di shopping a cielo aperto.

Gli espositori del noto circuito degli Ambulanti del Lago Maggiore porteranno a Busto Arsizio un’ampia selezione di prodotti di qualità: dall’abbigliamento agli accessori, dall’artigianato ai prodotti per la casa.

 

Gli Ambulanti del Lago Maggiore
Tel. 338 499 7333

8 Settembre 2025
