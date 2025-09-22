Inarzo ospita Diletta Lombardo con il romanzo Anomalia

Una serata dedicata alla letteratura e alla scoperta di nuove voci narrative è in programma giovedì 25 settembre 2025

Una serata dedicata alla letteratura e alla scoperta di nuove voci narrative è in programma giovedì 25 settembre 2025, quando il Comune di Inarzo – Assessorato alla Cultura – ospiterà l’autrice Diletta Lombardo per presentare il suo ultimo romanzo Anomalia (Robin Edizioni, 2024).

L’incontro, che fa parte della storica rassegna “Incontro con l’autore”, si terrà alle 21.00 nel Salone dell’oratorio di via Vanetti 5. A dialogare con l’autrice sarà Emiliano Pedroni. L’ingresso è libero.

Il libro

Anomalia intreccia due storie al limite dell’incredibile, accomunate da personaggi che affrontano la propria metamorfosi spirituale. Nella trama emergono echi ancestrali, suggestioni selvatiche, intenzioni salvifiche e aneliti d’amore, fino a una lenta deflagrazione che porta il lettore a un inevitabile senso di incredulità.

L’autrice

Classe 1977, Diletta Lombardo è appassionata lettrice e scrittrice fin da giovanissima. Ha esordito con Non so nulla di te (2017), pubblicato da Robin Edizioni, cui hanno fatto seguito Le mantidi (2020), Il canto delle ossa (2022, con Gianluca Lunardi) e appunto Anomalia (2024). Nello stesso anno ha pubblicato anche la raccolta poetica Per troppe visioni che mi abitano.

Collabora con la rivista AAM Terra Nuova curando la rubrica Dalla parte dei bambini ed è presente in diverse antologie di racconti e poesie. Nel 2023 ha vinto il primo premio al concorso Fantastichandicap, mentre Il canto delle ossa è stato finalista al concorso Una storia per il cinema nel 2024.

Oltre alla scrittura, Lombardo svolge attività di insegnamento e tiene incontri nelle scuole secondarie di primo grado, con interventi motivazionali e laboratori per avvicinare i giovani alla scrittura creativa. Madre di tre figli, continua a coniugare il percorso letterario con quello educativo e personale.