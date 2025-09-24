Varese News

Varese Laghi

Ispra piange Gianfranco Danda, volontario instancabile

Colonna del circolo Acli, Danda è stato una figura di riferimento per tanti cittadini con il suo sorriso discreto e la sua presenza costante

Gianfranco Danda

Ispra dice addio a Gianfranco Danda, volontario instancabile del circolo Acli e per anni punto di riferimento per la comunità del paese affacciato sul Lago Maggiore.

Sono proprio i soci del circolo Acli di Ispra a ricordarlo con affetto. «Gianfranco – raccontano – ha dedicato con generosità il suo tempo, la sua energia e il suo cuore al servizio degli altri, incarnando i valori di solidarietà, giustizia e impegno civile che da sempre animano le Acli».

«Con il suo sorriso discreto e la sua presenza costante – lo ricordano i volontari –, Gianfranco ha saputo costruire legami, offrire ascolto e portare conforto a chi ne aveva bisogno. La sua dedizione non è mai stata ostentata, ma ha lasciato un segno profondo in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui. Gianfranco ha rappresentato il volto più autentico del volontariato: quello che agisce nel silenzio, ma che parla forte attraverso le sue azioni».

Piccolo e dinamico. Il circolo Acli nel cuore del borgo di Ispra

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.