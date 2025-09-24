Ispra piange Gianfranco Danda, volontario instancabile

Ispra dice addio a Gianfranco Danda, volontario instancabile del circolo Acli e per anni punto di riferimento per la comunità del paese affacciato sul Lago Maggiore.

Sono proprio i soci del circolo Acli di Ispra a ricordarlo con affetto. «Gianfranco – raccontano – ha dedicato con generosità il suo tempo, la sua energia e il suo cuore al servizio degli altri, incarnando i valori di solidarietà, giustizia e impegno civile che da sempre animano le Acli».

«Con il suo sorriso discreto e la sua presenza costante – lo ricordano i volontari –, Gianfranco ha saputo costruire legami, offrire ascolto e portare conforto a chi ne aveva bisogno. La sua dedizione non è mai stata ostentata, ma ha lasciato un segno profondo in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui. Gianfranco ha rappresentato il volto più autentico del volontariato: quello che agisce nel silenzio, ma che parla forte attraverso le sue azioni».