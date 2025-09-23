Varese News

La Coppa Cobram in Valle Olona ha conquistato tutti

Frutto della collaborazione fra i Calimali e il Gruppo Filini – una compagnia di amici appassionati della saga fantozziana – domenica 21 settembre in Valle Olona si è tenuta la Coppa Cobram, che ha fatto divertire un vasto pubblico e tanti ciclisti agghindati come il ragionier Ugo e Filini

Coppa Cobram Calimali (! Foto Filippo D'Angelo)

Sempre più bravi. Sempre più divertenti.
Ad ogni edizione la Coppa Cobram appassiona un numero sempre crescente di persone, a cui non sembra vero di ritrovarsi quasi sul set dei film della sagra fantozziana.

"Alla bersagliera" come Fantozzi e Filini
Coppa Cobram Calimali (! Foto Filippo D'Angelo)
Coppa Cobram Calimali (! Foto Filippo D'Angelo)
Coppa Cobram Calimali (! Foto Filippo D'Angelo)
Coppa Cobram Calimali (! Foto Filippo D'Angelo)

Anche la provincia di Varese – così come altri luoghi d’Italia – ha la sua strampalata corsa ciclistica, organizzata dal “Gruppo Filini”, una compagnia di amici appassionati delle vicende del ragionier Ugo, capaci di rimboccarsi le maniche e dar vita a una giornata che ha dell’incredibile.

Domenica 21 settembre si è tenuta la gara all’Approdo Calipolis, a Fagnano Olona. Grazie alla collaborazione con i volontari dei Calimali, il fantasioso gruppo ha allestito una riproduzione fedele della famigerata corsa ciclistica organizzata dal “Dott. Ing. Mascalz. Visconte Cobram”.

Coppa Cobram Calimali (! Foto Filippo D'Angelo)

Tutto, tutto è stato curato nei minimi dettagli, dal carro funebre, al distributore di lattine, dall’ambulanza alla trattoria al Curvone: la Coppa Cobram ha regalato su ogni volto quella spensieratezza e quella genuinità di cui spesso ci si dimentica.

Novità di questa edizione la partita di calcio fra “scapoli” e “ammogliati, che subito dopo la corsa ciclistica ha appassionato grandi e piccini.

Coppa Cobram Calimali (! Foto Filippo D'Angelo)

Come raccontarono a VareseNews anni addietro, tutto nacque grazie ad un Addio al Celibato: da allora il “Gruppo Filini” ha visto ragazzini trasformarsi in uomini, metter su famiglia insieme a donne pronte a collaborare attivamente a questa che sta diventando una bella tradizione dell’autunno in Valle Olona. Ciascuno contribuisce a trasformare la Coppa Cobram in una giornata di festa.

Un successo garantito grazie alla partership felice con i Calimali, che si divertono fra comparse e allestimenti del parco.

In questa bella compagnia di amici, negli anni, sono nati anche dei bambini, che spesso sono stati agghindati con cappelino camicia, pantaloni ascellari e bretelle alla Fantozzi, immersi anch’essi in questa giornata goliardica e ricca di nostalgia per i film di Paolo Villaggio.

Coppa Cobram Calimali (! Foto Filippo D'Angelo)

Domenica 21 settembre c’è però stato il momento anche per le emozioni, con il ricordo di Marco Zanzi, il simpatico vincitore della prima Coppa Cobram.

Zanzi, che fra i primi aveva colto l’aspetto goliardico dell’evento, è scomparso qualche settimana fa. Il Gruppo Filini lo ha omaggiato con una targa commemorativa, ritirata dai suoi amici.

Coppa Cobram
Un’immagine delle premiazioni della prima Coppa Cobram, vinta da Marco Zanzi, scomparso qualche settimana fa e ricordato con affetto durante la gara

Emozioni e risate, dunque: la Coppa Cobram piace, diverte e tornerà ancora in Valle Olona per chi monta in sella “alla bersagliera”.

 

(si ringrazia Filippo D’Angelo per le foto)

Pubblicato il 23 Settembre 2025
"Alla bersagliera" come Fantozzi e Filini
Coppa Cobram Calimali (! Foto Filippo D'Angelo)
Coppa Cobram Calimali (! Foto Filippo D'Angelo)
Coppa Cobram Calimali (! Foto Filippo D'Angelo)
Coppa Cobram Calimali (! Foto Filippo D'Angelo)

