Lo spreco alimentare, a Tradate un workshop per conoscerlo e imparare a contrastarlo

Lo spreco alimentare: conoscerlo, contrastarlo e comunicarlo. Se ne parlerà sabato 20 settembre a Tradate nel corso di un workshop formativo organizzato da Nova Coop al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di via ai Ronchi 75.

L’evento, aperto a un massimo di 60 partecipanti, è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire queste tematiche e contribuire attivamente a un progetto di grande valore sociale, e si inserisce nel progetto “Im.patto Tradate – Cibo e Clima: scegli il tuo impatto!”, una collaborazione con partner come AstroNatura, la Casa della Città Solidale, l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Tradate, Oikos e Parco Pineta.

Una giornata per cambiare prospettiva

Il workshop rappresenta un’opportunità per approfondire il tema dello spreco alimentare in tutte le sue sfaccettature. L’evento, guidato da esperti formatori di Està, un’organizzazione specializzata in sostenibilità, alternerà momenti di teoria, laboratori esperienziali, simulazioni didattiche e sessioni di confronto. L’obiettivo è esplorare la questione da tre punti di vista fondamentali:

Ambientale: per capire il legame tra lo spreco alimentare, il cambiamento climatico, l’esaurimento delle risorse e la perdita di biodiversità. Ogni alimento che finisce nella spazzatura ha un impatto sull’ambiente in cui viviamo.

Etico-sociale: per riflettere insieme sulla giustizia e la ridistribuzione, affrontando il problema delle disuguaglianze nell’accesso al cibo.

Nutrizionale: per imparare a riconoscere i modelli di consumo che influenzano la qualità della nostra alimentazione.

Un’avventura interattiva per educare le nuove generazioni

Il cuore del progetto “Im.patto Tradate” è la creazione di un LibroGame Live, un format innovativo ideato da AstroNatura. Si tratta di una storia interattiva, giocabile tramite un’applicazione web, che catapulta i partecipanti in un mondo parallelo che riflette le sfide del nostro tempo. I partecipanti, guidati da un facilitatore, dovranno affrontare missioni cruciali su spreco alimentare, consumo responsabile e salute, imparando a riflettere sull’impatto delle loro azioni.

«Il workshop rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale – spiegano i promotori dell’incontro – Sarà il momento in cui si formerà un gruppo di lavoro interdisciplinare, composto da docenti, operatori, esperti e stakeholder, che si occuperà di co-progettare i contenuti educativi del librogame. L’iniziativa mira a valorizzare le competenze di tutti i partner per creare un prodotto finale che sia un vero e proprio strumento di educazione alla sostenibilità, partendo dal tema universale del cibo».

Come partecipare

L’evento si svolgerà dalle 9.30 alle 17.30 (con pausa pranzo inclusa). Per prenotazioni: Filo Diretto Nova Coop Numero verde Gratuito 800 238380 – Email: soci.consumatori@novacoop.coop.it