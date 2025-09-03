Samarate
Musica e solidarietà: a Samarate concerto benefico per “Spicco il Volo”
Appuntamento sabato 6 settembre 2025, alle ore 21, l’Anfiteatro della Scuola Elementare Manzoni. L’evento è raccogliere fondi per sostenere le attività del doposcuola
Sabato 6 settembre 2025, alle ore 21, l’Anfiteatro della Scuola Elementare Manzoni di Samarate ospiterà “In Coro per Spicco il Volo”, un concerto benefico del Coro Divertimento Vocale, diretto da Carlo Morandi.
L’evento, organizzato da Spicco il Volo e patrocinato dalla Città di Samarate, ha un obiettivo speciale: raccogliere fondi per sostenere le attività del Doposcuola Spicco il Volo, che offre un aiuto prezioso ai ragazzi del territorio.
I biglietti sono già disponibili online sulla piattaforma Evients qui il link o possono essere acquistati direttamente la sera del concerto.