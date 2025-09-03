Varese News

Tempo Libero

Samarate

Musica e solidarietà: a Samarate concerto benefico per “Spicco il Volo”

Appuntamento sabato 6 settembre 2025, alle ore 21, l’Anfiteatro della Scuola Elementare Manzoni. L’evento è raccogliere fondi per sostenere le attività del doposcuola

Generico 01 Sep 2025
Spettacoli

06 Settembre 2025

Sabato 6 settembre 2025, alle ore 21, l’Anfiteatro della Scuola Elementare Manzoni di Samarate ospiterà “In Coro per Spicco il Volo”, un concerto benefico del Coro Divertimento Vocale, diretto da Carlo Morandi.

L’evento, organizzato da Spicco il Volo e patrocinato dalla Città di Samarate, ha un obiettivo speciale: raccogliere fondi per sostenere le attività del Doposcuola Spicco il Volo, che offre un aiuto prezioso ai ragazzi del territorio.

I biglietti sono già disponibili online sulla piattaforma Evients qui il link o possono essere acquistati direttamente la sera del concerto.

3 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.