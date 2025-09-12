Passeggiando Tra saltelli e gracidar di raganelle sui sentieri della Palude Brabbia

Tra saltelli e gracidar di raganelle, domenica 14 settembre ripartono le attività per i bambini immersi nella natura protetta dell’Osi Lipu della Palude Brabbia

L’evento proposto alle famiglie con bambini dai 7 ai 12 anni è una passeggiata lungo i sentieri della riserva guidati dai volontari dell’associazione.

Insieme grandi e piccini scopriranno gli anfibi che abitano la palude e i loro richiami, mettendosi alla prova con sfide tra famiglie.

Sarà possibile guardare negli occhi alcuni “alieni” e imparando a capire come sono arrivati qui, a due passi da casa.

Al termine una pesca agli stagni didattici della riserva, armati di retino e di tanta voglia di imparare.

INFORMAZIONI UTILI

Si consigliano scarponcini.

Donazione: € 8 a bambino, € 6 soci Lipu.

I cani non sono ammessi durante gli eventi.

In caso di maltempo l’evento è annullato.

Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo (VA)

Maggiori informazioni e prenotazioni a QUESTO LINK.