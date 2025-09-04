Quattro giovani gheppi rilasciati nel cielo della Rasa di Varese
Due erano stati ritrovati appena nati nella Torre di Velate: cresciuti al Cras WWF di Vanzago sono stati rimessi in libertà insieme ad altri due esemplari
Nel cielo del Villaggio Cagnola, alla Rasa di Varese, ora volteggiano quattro gheppi in più. I volatili sono stati liberati nella natura e il momento del rilascio è stato emozionante per il ristretto pubblico presente: i piccoli falchi si sono infatti librati in aria andando a popolare una zona ricca di spazi e vegetazione, ideale per garantire loro rifugio e risorse alimentari.
Due dei gheppi erano stati rinvenuti presso la Torre di Velate alcuni mesi fa, quando erano solo dei pulli (giovani uccelli non ancora in grado di volare): a scoprirli erano stati alcuni volontari del FAI di Varese che avevano allertato le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) coordinate dal direttore del Parco del Campo dei Fiori. I piccoli vennero allora affidati dal Cras WWF di Vanzago, in provincia di Milano dove sono stati curati, sono cresciuti e hanno acquistato la forza necessaria per tornare in natura.
Con i due gheppi “varesini” ne sono stati liberati altri due, a loro volta ospitati e cresciuti al Cras. Ora – grazie al lavoro di rete tra Parco, GEV e Insubria Wildlife APS – il rilascio che però non sarà l’ultimo atto “umano” nei loro confronti. Tra qualche mese infatti saranno effettuati monitoraggi per osservare gli spostamenti degli esemplari e per seguire il loro adattamento all’ambiente.
I gheppi sono inconfondibili per la loro capacità di rimanere sospesi in aria scrutando il terreno in cerca di prede; sono una specie preziosa anche per l’equilibrio degli ecosistemi. L’operazione condotta al Villaggio Cagnola è la dimostrazione concreta di come la collaborazione tra enti, associazioni e cittadini possa tradursi in azioni efficaci per la tutela della biodiversità, unendo conoscenza, sensibilizzazione e impegno sul territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.