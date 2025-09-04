Quattro giovani gheppi rilasciati nel cielo della Rasa di Varese

Nel cielo del Villaggio Cagnola, alla Rasa di Varese, ora volteggiano quattro gheppi in più. I volatili sono stati liberati nella natura e il momento del rilascio è stato emozionante per il ristretto pubblico presente: i piccoli falchi si sono infatti librati in aria andando a popolare una zona ricca di spazi e vegetazione, ideale per garantire loro rifugio e risorse alimentari.

Due dei gheppi erano stati rinvenuti presso la Torre di Velate alcuni mesi fa, quando erano solo dei pulli (giovani uccelli non ancora in grado di volare): a scoprirli erano stati alcuni volontari del FAI di Varese che avevano allertato le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) coordinate dal direttore del Parco del Campo dei Fiori. I piccoli vennero allora affidati dal Cras WWF di Vanzago, in provincia di Milano dove sono stati curati, sono cresciuti e hanno acquistato la forza necessaria per tornare in natura.

Con i due gheppi “varesini” ne sono stati liberati altri due, a loro volta ospitati e cresciuti al Cras. Ora – grazie al lavoro di rete tra Parco, GEV e Insubria Wildlife APS – il rilascio che però non sarà l’ultimo atto “umano” nei loro confronti. Tra qualche mese infatti saranno effettuati monitoraggi per osservare gli spostamenti degli esemplari e per seguire il loro adattamento all’ambiente.

I gheppi sono inconfondibili per la loro capacità di rimanere sospesi in aria scrutando il terreno in cerca di prede; sono una specie preziosa anche per l’equilibrio degli ecosistemi. L’operazione condotta al Villaggio Cagnola è la dimostrazione concreta di come la collaborazione tra enti, associazioni e cittadini possa tradursi in azioni efficaci per la tutela della biodiversità, unendo conoscenza, sensibilizzazione e impegno sul territorio.