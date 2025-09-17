Varese
Un aperitivo di solidarietà da Varese all’Ucraina
L’associazione Anna-Sofia organizza un evento per acquistare un mezzo destinato al trasporto di beni di prima necessità
20 Settembre 2025
Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Sabato 20 settembre, l’associazione Anna-Sofia invita ad un appuntamento speciale all’insegna della solidarietà: un aperitivo con intrattenimento musicale per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un automezzo che trasporterà aiuti umanitari nelle zone di guerra in Ucraina.
L’evento si terrà presso l’associazione Anna-Sofia in via Maspero, 20 Varese, a partire dalle 18.30. L’ingresso sarà libero, con possibilità di lasciare una donazione volontaria: ogni contributo, piccolo o grande, sarà fondamentale per un aiuto concreto.
Il veicolo acquistato permetterà di trasportare cibo, medicine, coperte e beni di prima necessità a chi, ogni giorno, affronta privazioni e difficoltà inimmaginabili. «Non possiamo fermare la guerra, ma possiamo scegliere di non restare indifferenti. Con questo evento vogliamo accendere una luce di speranza e ricordare che insieme possiamo fare la differenza», affermano gli organizzatori.
Tutti sono invitati a partecipare: per una migliore organizzazione dell’evento, è gradita conferma di partecipazione ad annasofiavarese@gmail.com o al tel. 349 750 8972, dove è possibile chiedere anche ulteriori informazioni
