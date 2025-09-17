Un aperitivo di solidarietà da Varese all’Ucraina

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Sabato 20 settembre, l’associazione Anna-Sofia invita ad un appuntamento speciale all’insegna della solidarietà: un aperitivo con intrattenimento musicale per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un automezzo che trasporterà aiuti umanitari nelle zone di guerra in Ucraina.

L’evento si terrà presso l’associazione Anna-Sofia in via Maspero, 20 Varese, a partire dalle 18.30. L’ingresso sarà libero, con possibilità di lasciare una donazione volontaria: ogni contributo, piccolo o grande, sarà fondamentale per un aiuto concreto.

Il veicolo acquistato permetterà di trasportare cibo, medicine, coperte e beni di prima necessità a chi, ogni giorno, affronta privazioni e difficoltà inimmaginabili. «Non possiamo fermare la guerra, ma possiamo scegliere di non restare indifferenti. Con questo evento vogliamo accendere una luce di speranza e ricordare che insieme possiamo fare la differenza», affermano gli organizzatori.

Tutti sono invitati a partecipare: per una migliore organizzazione dell’evento, è gradita conferma di partecipazione ad annasofiavarese@gmail.com o al tel. 349 750 8972, dove è possibile chiedere anche ulteriori informazioni