Un nuovo gruppo in cammino lungo la Via Francisca: le prime due tappe

È partito prima che spuntasse l’alba per non mancare l’appuntamento delle 10. Roberto è arrivato da Treviso per camminare sullaVia Francisca del Lucomagno da Lavena Ponte Tresa a Pavia. Non era mai stato dalle nostre parti ed è molto curioso di conoscere il Varesotto.

Insieme con lui si sono dati appuntamento sotto la pensilina delle Autolinee Varesine per prendere un bus Chiara, Morena, Francesca, un secondo Roberto, Martin, il nostro direttore e Neven di Spiritual tour. Un gruppo di otto persone che percorreranno i 135 chilometri che dal lago Ceresio portano a Pavia. Le prime due tappe sono filate via senza alcun problema. Incontri piacevoli come con il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino, la nostra collaboratrice Eleonora che con i suoi bambini Mimì e Charlie ci ha accompagnato per otto chilometri, il presidente della Comunità montana del Piambello Paolo Sartorio, i gestori di alcuni locali lungo la Via come a Ganna, Brinzio e La rasa.

La prima tappa si è conclusa nei locali del Ristorante Albergo 3 risotti con Sergio che da sempre è un grande amico della Via Francisca.

La seconda da Mario, gestore dell’Hotel Sacro Monte tra lo stupore di chi passerà la notte lassù con la possibilità di ammirare un panorama unico tra tramonto e alba. Il gruppo, come spesso accade in queste esperienze, ha subito trovato un’armonia e una coesione forte. Tanta strada da percorrere insieme permette di condividere. Le prossime due tappe porteranno prima a Castiglione Olona e poi alla Liuc. Con tante visite e momenti conviviali già da domani sera quando il gruppo si unirà a quello dell’azienda Lati in cammino sempre sulla Via Francisca da Casa Macchi a Morazzone fino “all’isola di Toscana in Lombardia” come aveva definito Castiglione Olona il vate Gabriele D’Annunzio.

LaVia Francisca del Lucomagno è un antico cammino che, nella sua parte italiana, collega Lavena Ponte Tresa a Pavia, attraversando paesaggi suggestivi e borghi storici. Il percorso, lungo 135 km, passa attraverso il Parco Campo dei Fiori, il Sacro Monte di Varese (sito UNESCO), Castiglione Olona, l’Abbazia di Morimondo, e il fiume Ticino, fino a giungere a Pavia. Un cammino che unisce natura, storia e spiritualità, offrendo ai pellegrini un’esperienza unica tra cultura e bellezze naturali.

Accoglienze gratuite per i nuovi primi 10 partecipanti

Grazie al bando “Avviso Unico Cultura”, l’associazione In Cammino – la Via Francisca del Lucomagno, per il gruppo partito il 17 settembre, ha potuto sostenere le accoglienze lungo il cammino. Una nuova opportunità che prende il via da oggi anche per altre 10 persone singole (o in gruppo), provenienti da fuori Varese, che desiderano vivere l’intero percorso della Via Francisca del Lucomagno in 7 tappe e 5 notti.

Le accoglienze sono offerte nelle seguenti strutture, che hanno aderito all’iniziativa:

Prima tappa: Albergo 3 Risotti (mezza pensione)

Seconda tappa: Hotel Sacro Monte (mezza pensione)

Terza tappa: Ostello di Castiglione Olona

Quarta tappa: B&B Piccolo Mondo Antico

Quinta tappa: Scala di Giacobbe (mezza pensione)

Sesta tappa: Foresteria dell’Abbazia di Morimondo

Sei interessato? Compila il form che trovi QUI. Sarai ricontattato per maggiori dettagli.