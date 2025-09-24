Valbossa IN Rosa 2025: al via la settima edizione per la sensibilizzazione sul tumore al seno

Si avvicina la settima edizione di Valbossa IN Rosa, l’evento annuale che da anni sensibilizza sulla prevenzione del tumore al seno e promuove la solidarietà. Quest’anno la manifestazione si preannuncia ancora più grande e coinvolgente, con una partecipazione che supera i confini naturali della Valbossa. Sono ben 34 i Comuni che hanno concesso il patrocinio, segno tangibile dell’impegno collettivo per una causa tanto importante. La Provincia di Varese, inoltre, si schiera al fianco degli organizzatori, sottolineando l’importanza di unire le forze per la salute e la solidarietà.

Valbossa IN Rosa non è solo un evento, ma un vero e proprio movimento che, fin dalla sua prima edizione nel 2019, ha visto crescere il numero di partecipanti e di iniziative. L’anno scorso, la manifestazione ha coinvolto 30 Comuni; quest’anno, il numero è salito a 34, a conferma di un successo che va ben oltre i confini della zona. E non finisce qui: il ricavato dell’edizione 2024 ha raggiunto la cifra record di 13.000 euro, che ha permesso di donare ben 200 ecografie al seno, distribuite gratuitamente a donne di oltre 20 Comuni, contribuendo così concretamente alla prevenzione sul territorio.

La settima edizione di Valbossa IN Rosa verrà ufficialmente presentata sabato 27 settembre 2025, alle 10:00, nella sala consiliare di Villa Bossi Tettoni Benizzi Castellani nel Municipio di Azzate. Sarà l’occasione per svelare il ricchissimo programma di appuntamenti che accompagneranno la comunità fino alla metà di novembre. Più di trenta eventi, pensati per coinvolgere tutti: dalle camminate solidali al Moto In Giro Pink tra i borghi della Valbossa, passando per aperitivi e pranzi IN Rosa, fino a momenti di intrattenimento come teatro, musica, karaoke e tornei solidali. Inoltre, ci saranno anche attività sportive per tutti, tra cui yoga, zumba, volley, difesa personale e duathlon.

Non mancheranno occasioni per mettere in pratica la prevenzione: visite senologiche gratuite, check-up e serate di testimonianze arricchiranno il cartellone. Ogni evento, ogni passo, ogni risata, ogni brindisi avrà un valore che va oltre il momento stesso: sarà un passo verso la consapevolezza e la prevenzione, che non si limitano a ottobre, ma sono un impegno quotidiano.

“Quest’anno, Valbossa IN Rosa non è solo un evento, ma un’opportunità per condividere esperienze, creare ricordi e sensibilizzare tutta la comunità sulla prevenzione – affermano gli organizzatori dell’associazione IN Valbossa –. La vera forza di questo evento sta nel fatto che siamo insieme, che ogni partecipante è un tassello importante in un progetto che è anche un gesto di solidarietà collettiva”.

Durante la presentazione ufficiale del 27 settembre a Azzate, saranno forniti tutti i dettagli sul cartellone di eventi, che si preannuncia ancora più variegato e coinvolgente. Un’intera comunità in movimento, pronta a fare la propria parte nella lotta contro il tumore al seno, con la consapevolezza che la prevenzione è più forte quando la si fa insieme.