Varese Basket School lancia la nuova stagione

Quello che c’è stato domenica scorsa (14 settembre) a Varese, ai campetti di via Castellini, non è stato solo un torneo di basket. È stata una festa. Oltre 200 giovani cestisti, provenienti da ogni angolo della Lombardia, si sono radunati a Casbeno per un “tre contro tre” carico di energia, passione e, soprattutto, amicizia.

A orchestrare questo evento, ormai un appuntamento fisso di fine estate, è stata la Varese Basket School, società affiliata all’UISP, fondata quattro anni fa da Martino Rovera e Marco Passera. In un’atmosfera vibrante e competitiva, ma sempre all’insegna del fair play, sessanta squadre, suddivise in sette categorie (cinque maschili e due femminili), hanno lottato per ogni canestro, dimostrando che il vero spirito del gioco non risiede nel punteggio finale, ma nella gioia di stare insieme e nella capacità di divertirsi.

Come ha sottolineato Francesco Abbiati, uno degli organizzatori, «La classifica c’è sempre, ma la cosa bella è divertirsi». Questa filosofia riflette in pieno i valori dell’UISP, che promuove lo sport come strumento di crescita personale, inclusione e sana competizione.

La giornata è stata molto più di una semplice sfida sportiva: un’intera area è stata dedicata a intrattenimento e servizi, con lo stand gastronomico di Prins Willem Pub per ricaricare le energie, un momento di allenamento aperto a tutti a cura di For Me Fitness e persino un contest artistico sponsorizzato dalla galleria Punto Sull’Arte.

Il torneo è stato il trampolino perfetto per il fischio d’inizio della nuova stagione. I corsi di Varese Basket School sono già partiti in diverse palestre della città, con il settore minibasket che si allena alla Pellico, all’Itet di via 25 Aprile e all’ex educandato di via Rainoldi, mentre il settore giovanile si ritrova all’Itet e alla Falaschi di Valle Olona.

Scegliere il basket significa entrare a far parte di un mondo di emozioni, dinamismo e valori. Non è solo un gioco di tecnica e agilità, ma una scuola di vita che ti insegna a lavorare in squadra, a rispettare l’avversario e a superare i tuoi limiti. Ti mette alla prova, ti fa crescere e ti regala amici e ricordi che dureranno per sempre. Se l’energia di questa giornata ti ha contagiato, non esitare: scendi in campo anche tu. Numero segreteria: 376 0800694. E-mail segreteria: segreteria@varesebasketschool.it.

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli di VareseNews