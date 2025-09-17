Varese Basket School lancia la nuova stagione
Duecento ragazzi di sette diverse categorie in campo sul playground di Casbeno per il torneo 3 contro 3 del club fondato da Martino Rovera e Marco Passera
Quello che c’è stato domenica scorsa (14 settembre) a Varese, ai campetti di via Castellini, non è stato solo un torneo di basket. È stata una festa. Oltre 200 giovani cestisti, provenienti da ogni angolo della Lombardia, si sono radunati a Casbeno per un “tre contro tre” carico di energia, passione e, soprattutto, amicizia.
A orchestrare questo evento, ormai un appuntamento fisso di fine estate, è stata la Varese Basket School, società affiliata all’UISP, fondata quattro anni fa da Martino Rovera e Marco Passera. In un’atmosfera vibrante e competitiva, ma sempre all’insegna del fair play, sessanta squadre, suddivise in sette categorie (cinque maschili e due femminili), hanno lottato per ogni canestro, dimostrando che il vero spirito del gioco non risiede nel punteggio finale, ma nella gioia di stare insieme e nella capacità di divertirsi.
Come ha sottolineato Francesco Abbiati, uno degli organizzatori, «La classifica c’è sempre, ma la cosa bella è divertirsi». Questa filosofia riflette in pieno i valori dell’UISP, che promuove lo sport come strumento di crescita personale, inclusione e sana competizione.
La giornata è stata molto più di una semplice sfida sportiva: un’intera area è stata dedicata a intrattenimento e servizi, con lo stand gastronomico di Prins Willem Pub per ricaricare le energie, un momento di allenamento aperto a tutti a cura di For Me Fitness e persino un contest artistico sponsorizzato dalla galleria Punto Sull’Arte.
Il torneo è stato il trampolino perfetto per il fischio d’inizio della nuova stagione. I corsi di Varese Basket School sono già partiti in diverse palestre della città, con il settore minibasket che si allena alla Pellico, all’Itet di via 25 Aprile e all’ex educandato di via Rainoldi, mentre il settore giovanile si ritrova all’Itet e alla Falaschi di Valle Olona.
Scegliere il basket significa entrare a far parte di un mondo di emozioni, dinamismo e valori. Non è solo un gioco di tecnica e agilità, ma una scuola di vita che ti insegna a lavorare in squadra, a rispettare l’avversario e a superare i tuoi limiti. Ti mette alla prova, ti fa crescere e ti regala amici e ricordi che dureranno per sempre. Se l’energia di questa giornata ti ha contagiato, non esitare: scendi in campo anche tu. Numero segreteria: 376 0800694. E-mail segreteria: segreteria@varesebasketschool.it.
SPECIALE UISP – Tutti gli articoli di VareseNews
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.