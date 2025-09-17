Varese ricorda il 155º anniversario della Breccia di Porta Pia

Varese celebra la storia e la memoria collettiva. Domenica 21 settembre alle ore 10, nella Sala Montanari, il Comune e l’Associazione Mazziniana Italiana commemoreranno il 155º anniversario della Breccia di Porta Pia, avvenuta il 20 settembre 1870, evento che sancì l’ingresso di Roma nel Regno d’Italia e la conclusione del processo di unificazione nazionale. Il programma della mattinata si aprirà con i saluti del professor Leonardo Tomassoni, presidente della sezione AMI di Varese, cui seguirà l’intervento del professor Enzo Rosario Laforgia, assessore alla Cultura del comune di Varese.

L’orazione ufficiale sarà affidata al professor Giuseppe Nigro, storico, che ripercorrerà il significato politico e sociale di quella pagina fondamentale del Risorgimento. A seguire, la cerimonia si sposterà all’esterno per la deposizione di una corona al monumento dei Bersaglieri, con la partecipazione del Carosello Storico dei Tre Leoni di Somma Lombardo. Saranno presenti, tra le autorità, il sindaco di Varese Davide Galimberti e il maggior Maurizio Fiori, presidente provinciale dell’Associazione dei Bersaglieri.