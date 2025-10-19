Varese News

Varese Laghi

19enne aggredita dall’ex: la polizia di Varese la rintraccia sul bus e arresta l’uomo

La segnalazione di un amico ha permesso agli agenti di bloccare il pullman. Il quarantenne è stato arrestato per atti persecutori: in passato era già stato denunciato per revenge porn

polizia generica questura varese

Una ragazza di 19 anni è stata soccorsa dalla Polizia di Varese dopo l’ennesima aggressione da parte dell’ex compagno. L’uomo, 40 anni, è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori.

L’allarme è partito da un amico della giovane, che era stato contattato dalla ragazza in lacrime subito dopo l’aggressione. L’amico ha avvisato la centrale operativa, spiegando che la 19enne si trovava su un pullman insieme all’ex ma senza riuscire a indicare la direzione.

Gli operatori hanno rintracciato il cellulare della ragazza e sono riusciti a parlarle direttamente. La giovane ha confermato di essere stata picchiata e, fornendo alcuni riferimenti lungo il tragitto, ha permesso di localizzare il mezzo.

Il pullman è stato fermato in breve tempo da una pattuglia della volante. A bordo, gli agenti hanno trovato la 19enne e l’uomo. Dalle verifiche è emerso che il quarantenne era già stato denunciato in passato per revenge porn nei confronti della stessa ragazza. Arrestato, è stato portato in Questura. La giovane è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.