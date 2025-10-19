19enne aggredita dall’ex: la polizia di Varese la rintraccia sul bus e arresta l’uomo
La segnalazione di un amico ha permesso agli agenti di bloccare il pullman. Il quarantenne è stato arrestato per atti persecutori: in passato era già stato denunciato per revenge porn
Una ragazza di 19 anni è stata soccorsa dalla Polizia di Varese dopo l’ennesima aggressione da parte dell’ex compagno. L’uomo, 40 anni, è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori.
L’allarme è partito da un amico della giovane, che era stato contattato dalla ragazza in lacrime subito dopo l’aggressione. L’amico ha avvisato la centrale operativa, spiegando che la 19enne si trovava su un pullman insieme all’ex ma senza riuscire a indicare la direzione.
Gli operatori hanno rintracciato il cellulare della ragazza e sono riusciti a parlarle direttamente. La giovane ha confermato di essere stata picchiata e, fornendo alcuni riferimenti lungo il tragitto, ha permesso di localizzare il mezzo.
Il pullman è stato fermato in breve tempo da una pattuglia della volante. A bordo, gli agenti hanno trovato la 19enne e l’uomo. Dalle verifiche è emerso che il quarantenne era già stato denunciato in passato per revenge porn nei confronti della stessa ragazza. Arrestato, è stato portato in Questura. La giovane è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.