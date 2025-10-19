19enne aggredita dall’ex: la polizia di Varese la rintraccia sul bus e arresta l’uomo

Una ragazza di 19 anni è stata soccorsa dalla Polizia di Varese dopo l’ennesima aggressione da parte dell’ex compagno. L’uomo, 40 anni, è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori.

L’allarme è partito da un amico della giovane, che era stato contattato dalla ragazza in lacrime subito dopo l’aggressione. L’amico ha avvisato la centrale operativa, spiegando che la 19enne si trovava su un pullman insieme all’ex ma senza riuscire a indicare la direzione.

Gli operatori hanno rintracciato il cellulare della ragazza e sono riusciti a parlarle direttamente. La giovane ha confermato di essere stata picchiata e, fornendo alcuni riferimenti lungo il tragitto, ha permesso di localizzare il mezzo.

Il pullman è stato fermato in breve tempo da una pattuglia della volante. A bordo, gli agenti hanno trovato la 19enne e l’uomo. Dalle verifiche è emerso che il quarantenne era già stato denunciato in passato per revenge porn nei confronti della stessa ragazza. Arrestato, è stato portato in Questura. La giovane è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.