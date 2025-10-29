Il Consiglio comunale di Varese ringrazia la Polizia che ha salvato la 19enne aggredita dall’ex sull’autobus

Il Consiglio comunale di Varese ha aperto i lavori nella seduta del 29 ottobre con un momento di riconoscenza istituzionale rivolto alla Polizia di Stato. Come proposto in Conferenza dei Capigruppo dal consigliere Giacomo Fisco, con una decisione approvata all’unanimità, prima dell’inizio della seduta consiliare sono stati convocati e ringraziati i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Presenti in aula il Questore Carlo Mazza, il commissario Giovanni Maschi e il gruppo dei poliziotti della volante di turno quel giorno: il Vice Ispettore Francesco Greco, l’Agente Mariano Boemi, la Sovrintendente Fiammetta Morelli e l’Agente Nicola Iabichella, in servizio sulle due volanti, insieme ai poliziotti impegnati in sala operativa, l’Assistente Capo Andrea Milioni e l’Agente Alex Bertin.

Grazie alla loro sensibilità e coraggio è stata portata con successo a termine l’operazione dello scorso 19 ottobre, quando le pattuglie coordinate sul territorio sono riuscite a bloccare un uomo di 45 anni accusato di aver aggredito la sua ex compagna, una ragazza di 19 anni, su un autobus della città. L’intervento era scattato dopo la segnalazione di un amico della giovane.

A ringraziarli per prima è stata l’assessora alle pari opportunità Rossella Dimaggio, che ha ricordato questo momento come «il primo di un mese importante dedicato alla lotta contro la violenza di genere». Dopo di lei ha preso la parola il questore Carlo Mazza che, ringraziando la squadra per questa operazione, ha ricordato come quest’anno a Varese siano stati emessi 18 ammonimenti per stalking e 32 per violenza privata.

Poi è intervenuto il commissario della squadra Volanti Giovanni Maschi, che si è congratulato con i suoi collaboratori: «Settanta operatori, quasi tutti giovanissimi, che hanno dimostrato una grande sensibilità e coraggio, con un lavoro che fanno tutti i giorni. Le volanti sono come il Pronto Soccorso dell’ospedale, lavorano sempre in emergenza. E il loro più importante lavoro non è stato quello dell’arresto, ma quello che è arrivato dopo, cercando di convincere la ragazza a denunciare, e darle così la speranza di una nuova vita».

A chiusura del momento di ringraziamento, il sindaco Davide Galimberti ha espresso anch’egli la gratitudine del Consiglio comunale, ringraziando formalmente le forze dell’ordine, inclusa la Polizia di Stato, e tutti gli attori impegnati nella lotta contro la violenza, come il personale sanitario e i servizi sociali. Il sindaco ha inoltre sottolineato «la necessità di promuovere attivamente le denunce per supportare il lavoro investigativo e preventivo della rete anti-violenza».