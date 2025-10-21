Il gip di Varese dispone il braccialetto elettronico per l’uomo arrestato sull’autobus per l’aggressione alla ex

Il giudice per le indagini preliminari di Varese Alessandro Chionna ha applicato oggi, martedì, la misura del braccialetto elettronico nei riguardi del 45enne che pochi giorni fa è stato arrestato in flagranza di reato su un autobus per aver picchiato la ex fidanzata.

La decisione quindi si somma al divieto di avvicinamento disposto dallo stesso Gip lo scorso 17 ottobre: misura cautelare che impone il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche informatico, con la parte offesa – la ragazza – e soprattutto di non potersi avvicinare a meno di 500 metri dalla stessa. Il caso è stato per giorni al centro delle cronache nazionali che hanno trattato della vicenda sollevando il problema dell’efficacia della misura a carico dell’uomo accusato di aver picchiato la giovane già due settimane prima dei fatti e di avere a suo carico anche precedenti per spaccio di droga.

Oltre alla scarcerazione, in molti, anche sui social, si domandavano se la misura del divieto di avvicinamento fosse sufficiente a scongiurare il ripetersi di quanto avvenuto a bordo del bus durante la corsa in città: l’uomo che aggredisce la ex fidanzata (che lo aveva già denunciato per revenge porn), le chiamate di soccorso alla centrale operativa della polizia di Stato che ha gestito con efficacia l’intervento delle Volanti. Ora il giudice ha stabilito nel nuovo provvedimento emesso nella giornata di martedì 21 ottobre « che all’indagato ed alla persona offesa sia applicato il cosiddetto “braccialetto elettronico”».

Il provvedimento è stato notificato già in mattinata al difensore dell’indagato, l’avvocato Corrado Viazzo.