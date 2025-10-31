31ª Edizione dell’Accademia Teatro Franzato: Una Stagione 2025/2026 all’insegna di Arte, Cultura e Pedagogia
Al via i corsi e laboratori di Pedagogia Teatrale, con una proposta ricca per bambini, ragazzi e adulti. L'Accademia si conferma punto di riferimento nella formazione teatrale a Varese
Dopo il grande successo della 30ª edizione del Festival Teatro & Territorio, l’Accademia Teatro Franzato è pronta a lanciare la sua nuova stagione 2025/2026, con un programma ricco di eventi che abbracciano arte, cultura e pedagogia. La storica compagnia e scuola teatrale della città di Varese, giunta alla 31ª edizione, inaugura la stagione con i corsi di pedagogia teatrale, che si terranno a partire dal 4 novembre 2025 presso la nuova sede dell’Auditorium San Giovanni Bosco, nel quartiere Sant’Ambrogio.
I corsi e laboratori proposti dall’Accademia Teatro Franzato sono rivolti a bambini, ragazzi e adulti, e si terranno ogni martedì con il seguente calendario: Gruppo Bambini (ore 16.30-17.30), Gruppo Ragazzi (ore 17.30-19.00), Gruppo Adulti (ore 20.15-22.15). L’open day, per conoscere l’offerta formativa, si terrà martedì 28 ottobre 2025 dalle 16.15 alle 17.15.
I partecipanti avranno la possibilità di approfondire diverse discipline, tra cui il training psicofisico, il movimento scenico, il mimo, la dizione, la fonetica, le tecniche di interpretazione, l’improvvisazione teatrale e la teoria e pratica del teatro di ricerca e sperimentazione. Il lavoro dell’attore si sviluppa in relazione a musica, spazio scenico, drammaturgia, scenografia e costumi, con un focus particolare sulle tecniche e sugli stili di interpretazione contemporanei, antropologici e pedagogici.
L’Accademia Teatro Franzato è un’eccellenza nella pedagogia teatrale, non solo a livello locale ma anche nazionale ed europeo. Con decine di migliaia di allievi formati e numerosi lavori accademici e pubblicazioni editoriali, l’Accademia è diventata un riferimento di studio per università italiane e straniere, come quelle di Milano, Bologna, Firenze, Zurigo e Bergen. In particolare, il suo approccio pedagogico e culturale ha dato vita a un metodo che utilizza il teatro come strumento di crescita relazionale, promuovendo l’inclusione sociale e lo sviluppo dell’identità personale e collettiva.
Il lavoro dell’Accademia, sempre orientato alla valorizzazione delle diversità e al rispetto delle differenze, si fonda su una ricerca approfondita sui grandi registi-pedagoghi e i padri fondatori del teatro del XX secolo. Ogni attività proposta mira a creare una comunità armoniosa, basata sulla condivisione e sull’appartenenza, elementi essenziali per una pacifica convivenza.
L’Accademia Teatro Franzato è realizzata con il patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese e dell’Università degli Studi dell’Insubria, e vedrà la direzione culturale e pedagogica del Prof. Paolo Franzato.
Per chi desidera partecipare ai corsi o avere maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria dell’Auditorium San Giovanni Bosco al numero 0332.1301332 o via mail all’indirizzo auditorium@incamminoinsieme.it. Gli orari per le iscrizioni sono martedì dalle 14.30 alle 18.30 e mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 19.30.
In parallelo, nella sede di Porto Ceresio, prosegue il Laboratorio permanente di ricerca e formazione teatrale per adulti, che si concluderà nell’estate 2026, con la preparazione di spettacoli e performance.
L’Accademia Teatro Franzato continua a crescere e ad arricchire il panorama culturale della provincia di Varese, offrendo nuove opportunità di formazione e di scoperta per tutti coloro che desiderano intraprendere il cammino del teatro.
