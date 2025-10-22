A Tradate “Un Requiem per la Pace”, con tre cori e l’Orchestra Filarmonica Europea

Una serata di grande musica classica nella cornice suggestiva della chiesa di Santo Stefano a Tradate. Sabato 25 ottobre, alle 21, andrà in scena il concerto “Un Requiem per la pace“, con l’esecuzione del Requiem in do minore di Luigi Cherubini per coro e orchestra.

Il Requiem in do minore, composto da Cherubini nel 1816 in memoria di Luigi XVI, è una delle opere sacre più intense del compositore fiorentino, capace di coniugare rigore classico e potenza espressiva. L’esecuzione sarà affidata a una prestigiosa formazione artistica composta dall’Orchestra Filarmonica Europea, diretta dal M° Marcello Pennuto, con la Corale Polifonica Città Studi di Milano, diretta dal M° Andrea Thomas Gambetti, dal Coro Polifonico Aenigma diretto da Alessio Raimondi e dal Coro dell’Università Bicocca di Milano, diretto dal M° Alessandra Zinni.

Sul palco, oltre 100 interpreti per un allestimento imponente, frutto di un lungo lavoro di preparazione condiviso tra realtà corali e orchestrali di primo piano della scena lombarda.

Per l’Orchestra Filarmonica Europea, Tradate rappresenta un luogo simbolico: proprio qui, nel 1989, ha mosso i primi passi il progetto orchestrale e, ancora prima, nel 1986, il M° Pennuto aveva diretto la sua prima orchestra tradatese in ambito scolastico.

L’ingresso è libero e l’evento è organizzato dall’Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate, con il patrocinio del Comune di Tradate.