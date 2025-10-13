Apertura della bottega solidale Good Samaritan ODV, merenda solidale e presentazione del viaggio in Uganda

Durante l’incontro, la coordinatrice del viaggio e i partecipanti dell’ultima edizione condivideranno foto, video e racconti dell’ultima avventura tra la terra rossa dell’Uganda

Dal 2013, centinaia di partecipanti hanno camminato sulle strade di Gulu insieme a Good Samaritan, vivendo un’avventura che lascia un segno profondo nel cuore.

Due settimane intense di incontri, testimonianze, attività, natura, relazioni e giochi: un’immersione nella cultura Acholi — così diversa dalla nostra — per assaporare piatti tipici, connettersi con l’Altro (con la A maiuscola), scoprire una natura travolgente e vivere l’Africa in modo autentico, consapevole e pieno.

Ti invitiamo a conoscere da vicino questa straordinaria esperienza domenica 19 ottobre alle ore 15.00 presso i saloni della Chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello (via Santa Maria 20).

Durante l’incontro, la coordinatrice del viaggio e i partecipanti dell’ultima edizione condivideranno foto, video e racconti dell’ultima avventura tra la terra rossa dell’Uganda.

Sarà anche l’occasione per scoprire tutti i dettagli organizzativi: non dovrai pensare a nulla, perché l’associazione si occuperà di ogni aspetto pratico.

A te resta solo il compito di preparare la valigia con tanta voglia di scoprire, incontrare, vivere e arricchirti.

A seguire ti proponiamo una deliziosa merenda per conoscerci meglio e rispondere a tutte le tue domande sul viaggio!

Inoltre, come ogni domenica di ottobre, sarà aperta la Bottega Solidale dalle 14.30 alle 18.30 dove potrai acquistare artigianato ugandese, ma anche deliziosi prodotti alimentari di realtà italiane. La Bottega nasce per sostenere la Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu (nord Uganda), che in lingua locale significa “camminiamo insieme”: un laboratorio di rinascita dove donne vulnerabili trovano dignità attraverso il lavoro, tutela della salute e sostegno psicologico. Ogni creazione racconta la storia di chi l’ha realizzata e diventa un ponte tra chi produce e chi sceglie di donare o regalarsi un prodotto solidale.

Cosa troverai alla Bottega?

Articoli unici e fatti a mano : tovaglie tinte artigianalmente, bigiotteria di carta, tessuti al telaio, accessori in foglia di banano, porta torte, grembiuli, presine, cesti e molto altro.

: tovaglie tinte artigianalmente, bigiotteria di carta, tessuti al telaio, accessori in foglia di banano, porta torte, grembiuli, presine, cesti e molto altro. Prodotti alimentari provenienti da realtà solidali: cioccolato, biscotti, marmellate, creme spalmabili, sughi.

provenienti da realtà solidali: cioccolato, biscotti, marmellate, creme spalmabili, sughi. Novità: una selezione di cosmetici eco-biologici di Verdesativa, ma anche saponi e candele.

di Verdesativa, ma anche saponi e candele. Accessori e idee regalo sempre aggiornati, per offrire originalità e qualità a chi cerca doni dal valore autentico.

Ogni acquisto sostiene le attività della Wawoto Kacel e contribuisce a garantire lavoro, indipendenza economica e inclusione sociale. La Bottega è anche occasione di incontro e sensibilizzazione: scegliere un prodotto solidale significa schierarsi per un’economia più giusta e responsabile.

Vieni a trovarci di persona alla Bottega Solidale oppure visita lo shop on-line: https://www.good-samaritan.it/shop-solidale/

Good Samaritan, da oltre venticinque anni, accompagna donne, bambini e persone vulnerabili in Uganda con progetti di sostegno a distanza, microcredito, formazione e iniziative di inclusione sociale. Durante l’anno non mancheranno eventi culturali e momenti di convivialità per rafforzare la rete dei sostenitori, in un clima di condivisione e speranza.

Se desideri entrare a far parte del nostro team di volontari e contribuire alla gestione dello shop, all’organizzazione degli eventi o alla creazione di nuovi prodotti, scrivici a goodsamaritanodv@gmail.com o contatta Susanna al 3495297872.