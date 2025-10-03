Cambio di percorso per la linea L4 di Amsc a Cassano Magnago

AMSC S.p.A. comunica importanti modifiche al servizio di Trasporto Pubblico Locale nel comune di Cassano Magnago. A partire da lunedì 6 ottobre 2025, la Linea L4 (Moriggia – Via Borghi FF.SS. – Gorizia – Cassano Magnago Via Piave) subirà una variazione di percorso e orari, con l’istituzione di nuove fermate e un nuovo capolinea.

Le modifiche sono state introdotte per ottimizzare il transito all’interno del territorio comunale e saranno attive anche per la corsa BIS di andata e ritorno dedicata al Liceo Viale dei Tigli.

Dettaglio delle Modifiche al Percorso e Nuove Fermate

Il nuovo percorso della Linea 4 (e la corsa BIS) vedrà i bus attestarsi in Via Piave e seguire un nuovo itinerario in alcune zone chiave:

Nuovo Percorso e Capolinea:

Andata (per il nuovo capolinea): I bus, provenendo da Via Buffoni (angolo Via Maino/Via San Bernardo), proseguiranno in Via S. Pio X , svoltando poi a sinistra in Via Gasparoli e, tramite la rotatoria, raggiungeranno Via Redipuglia e infine Via Piave , dove sarà istituito il nuovo capolinea.

I bus, provenendo da Via Buffoni (angolo Via Maino/Via San Bernardo), proseguiranno in , svoltando poi a sinistra in e, tramite la rotatoria, raggiungeranno e infine , dove sarà istituito il nuovo capolinea. Ritorno: Dal capolinea di Via Piave, il bus svolterà a destra in Via S. Pio X, riprendendo poi Via Buffoni per proseguire sui percorsi già autorizzati.

Nuove Fermate Istituite:

Capolinea: Un nuovo capolinea sarà posizionato in Via Piave , a 20 metri dall’intersezione con Via Isonzo.

Un nuovo capolinea sarà posizionato in , a 20 metri dall’intersezione con Via Isonzo. Via Gasparoli: Istituita una fermata in corrispondenza del civico 55.

Istituita una fermata in corrispondenza del civico 55. Via S. Pio X (nuove fermate): Una fermata in corrispondenza del civico 50. Una coppia di fermate prima dell’intersezione con Via Masaccio. Una coppia di fermate in corrispondenza del civico 15.



I nuovi percorsi completi, gli orari aggiornati, i capolinea e l’elenco delle fermate sono consultabili sul sito internet di AMSC S.p.A. all’indirizzo www.amsc.it e saranno affissi anche presso le fermate della Linea 4. Saranno inoltre disponibili apposite brochure informative presso le rivendite autorizzate.