“Fill in the Gap” a Varese: piazza San Vittore si trasforma in un gioco teatrale Interattivo

Piazza San Vittore si prepara ad accogliere un evento unico e coinvolgente: “Fill in the Gap”, un urban game interattivo e immersivo organizzato da Spazio Yak, in anteprima della nuova stagione teatrale. Domenica 12 ottobre, due appuntamenti pomeridiani, alle 16 e alle 18.30, trasformeranno la piazza in un grande gioco da tavolo collettivo, dove i cittadini saranno protagonisti attivi.

Il gioco, consigliato dai 12 anni in su, affronta il tema delle azzardopatie, proponendo una riflessione su un fenomeno spesso percepito come distante e isolato, ma che in realtà è vicino e urgente. I partecipanti saranno invitati a muoversi, scegliere, rischiare e confrontarsi con storie che emozionano e stimolano il dibattito, il tutto in un contesto protetto e condiviso. L’esperienza punta a rendere ogni persona protagonista del proprio percorso, con un finale aperto che varia a seconda delle scelte del gruppo.

L’iniziativa, completamente gratuita, offre un assaggio della nuova stagione di Spazio Yak e rappresenta un’occasione per vivere il teatro in maniera diversa, attiva e partecipativa. Per chi desidera partecipare è possibile prenotarsi online sul sito di Spazio Yak, garantendo così un posto nell’evento che promette di unire gioco, arte e sensibilizzazione sociale.