Grave infortunio per Boldini, la Uyba si stringe intorno alla sua capitana: “Ti aspettiamo più forte di prima”

Un’ombra di preoccupazione è calata in casa Uyba Volley dopo che gli esiti della risonanza magnetica hanno confermato la peggiore delle ipotesi riguardo all’infortunio subito dalla capitana Jennifer Boldini.

La capitana delle farfalle, nel corso di un allenamento, nel tentativo di ricadere da un muro, ha riportato un trauma al ginocchio sinistro che ha immediatamente messo in allarme lo staff medico biancorosso. Gli esami strumentali effettuati ieri pomeriggio hanno purtroppo rilasciato un verdetto durissimo: per la palleggiatrice si tratta di rottura del legamento crociato e lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale. Un infortunio che la costringerà a un lungo stop e a un percorso riabilitativo non indifferente.

La notizia rappresenta un colpo durissimo non solo per la squadra, che perde un elemento fondamentale in campo, ma per l’intera società e per i tifosi. Jennifer Boldini, infatti, è considerata da anni una delle figure più amate e rappresentative della storia del club di Busto Arsizio. La sua grinta, il suo sorriso contagioso e la sua leadership in campo hanno sempre rappresentato un faro per tutto l’ambiente biancorosso.

Di fronte a questa assenza pesante e prolungata, la società non può permettersi di restare immobile. La dirigenza si è già attivata sul mercato per valutare nuovi innesti che possano far fronte all’importante vuoto lasciato in regia dalla capitana. La Uyba è alla ricerca di una soluzione immediata che garantisca competitività in attesa del rientro di Boldini.

La Uyba Volley, con una nota ufficiale, si è stretta attorno alla sua capitana, esprimendo piena vicinanza e sostegno. “Siamo certi che saprà affrontare anche questa sfida con la determinazione e la forza che la contraddistinguono,” ha dichiarato la società, lanciando un messaggio di incoraggiamento che è già un coro tra i sostenitori: “Forza Jenny, la UYBA ti aspetta più forte di prima!“