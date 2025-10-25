La Eurotek Busto Arsizio all’esame Vallefoglia con la nuova “cabina di regia”

La Eurotek Laica UYBA torna finalmente davanti al suo pubblico (domenica 26 ottobre, alle ore 17), pronta a riabbracciare la E-work Arena di Busto Arsizio. Ad attendere le biancorosse, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, squadra in grande forma e capace, nell’ultimo turno, di imporsi nettamente per 3-0 su San Giovanni in Marignano.

Per le biancorosse, dopo un avvio di stagione tutt’altro che semplice, la sfida di domenica rappresenta molto più di una partita: è un’occasione per ritrovare fiducia, punti e, soprattutto, il sorriso. Dopo l’esordio contro alcune delle formazioni più forti del campionato (Conegliano, Novara, Chieri), la UYBA sa di dover mettere in campo grinta e compattezza per tornare a muovere la classifica. E lo farà contando, come sempre, sul calore della propria tifoseria, pronta a colorare gli spalti.

Il gruppo di coach Enrico Barbolini arriva a questo appuntamento con il desiderio di riscattarsi dopo le difficoltà delle ultime settimane. L’infortunio della capitana Jennifer Boldini ha inevitabilmente lasciato un vuoto importante, tecnico ed emotivo, ma la squadra ha reagito con carattere, come conferma Alessia Gennari: «È un momento un po’ delicato per noi perché Jennifer è il nostro punto di riferimento, dentro e fuori dal campo. Ma l’arrivo di Dana Schmit, la nuova palleggiatrice, ci ha dato nuova energia. Ci stiamo allenando bene e domenica vogliamo fare punti: è il nostro obiettivo».

Coach Barbolini dovrebbe confermare il sestetto visto nelle ultime uscite: Seki in regia a sostituire Boldini con Obossa opposto, Van Avermaet ed Eckl al centro, Parra e Gennari in banda; Pelloni infine indosserà la maglia di libero titolare.

Sulla strada delle Farfalle ci sarà una Vallefoglia in ottimo momento, reduce da una vittoria convincente e con un sestetto solido e ben rodato. Le marchigiane guidate da coach Fabio Pistola (ex Legnano) possono contare su un gruppo di grande qualità e su un quartetto di ex biancorosse che conoscono bene l’ambiente bustocco: Erblira Bici, Federica Carletti, Adelina Ungureanu e Loveth Omoruyi. Quattro nomi che promettono emozioni e nostalgia per i tifosi di casa, ma anche spettacolo per chi ama la pallavolo.

Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio – Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia

Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 6 Van Avermaet, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra. All. Barbolini.

Megabox Ond. Savio Vallefoglia: 1 Bici 4 Feduzzi, 5 Carletti, 6 Giovannini, 7 De Bortoli, 8 Candi, 9 Bortolucci, 11 Thokbuom, 14 Butigan, 16 Mitkova, 19 Ungureanu, 20 Stoyanova, 21 Omoruyi, 22 Lazaro Castellanos. All. Pistola.

Programma (5a di) andata

Eurotek Laica Uyba – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Il Bisonte Firenze – Wash4green Monviso Volley; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Bergamo; Honda Cuneo Granda Volley – Bartoccini-Mc Restauri Perugia; Numia Vero Volley Milano – Cbf Balducci Hr Macerata; Omag-Mt San Giovanni In M.No – Savino Del Bene Scandicci; Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

Classifica: Conegliano (4 – 0), Novara 11 (4 – 0); Scandicci (4 – 1) 11; Chieri (3 – 1), Cuneo (3 – 1) 8; Milano (2 – 2) 7; Vallefoglia (2 – 2) 6; Firenze (2 – 2); Bergamo (1 – 3); Macerata (1 – 3) 5; Perugia (1 – 3) 4; BUSTO ARSIZIO (1 – 3), Monviso (1 – 4) 3; San Giovanni in M.No (0 – 4) 0.