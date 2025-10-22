Halloween Party da brividi a Birrificio Settimo: musica live, birre speciali e una festa mostruosa

Dal 28 ottobre al 2 novembre il Birrificio Settimo di Carnago (via Monte Rosa 33, Carnago) si prepara a vivere una settimana… da paura! Arriva infatti la

B7 Halloweek

Il cuore della dell’evento batterà nella notte di venerdì 31 ottobre, con l’Halloween Party in maschera più spaventoso – e divertente – della provincia.

Sul palco saliranno i Groove Diggers per una serata di musica live, balli, birra e tanto divertimento in maschera. Un evento cult per chi ama festeggiare Halloween in compagnia, tra atmosfera dark, birre pazzesche e buon cibo firmato B7.

Protagonista alla spina sarà la NOX Furiosa, l’Imperial Stout presentata recentemente al CBF25, insieme alla premiata “cugina” Triskell (Vincitrice al Brussel beer challange in Belgio) ed alla birra alle castagne, realizzata in collaborazione con l’agriturismo Piccinelli di Brinzio (Va). Queste e tutte le altre birre artigianali del birrificio accompagneranno le sere di Settimo per tutta la settimana.

Ma c’e di piu, dal 28 ottobre al 2 novembre, Settimo ospiterà una settimana intera di gusto e sorprese con proposte gastronomiche speciali dedicate ai sapori d’autunno. Zucca, castagne, funghi e ingredienti “mostruosamente buoni” daranno vita a piatti unici e pizze creative, tutte da scoprire, nella solita atmosfera rilassata e conviviale di Birrificio Settimo!