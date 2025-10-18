I gazebo dei team Vannacci in centro a Varese

Si è svolto oggi il gazebo condiviso organizzato a Varese dal team Vannacci Vidoletti, che ha visto la partecipazione di numerosi varesini.

Al fianco del team Vannacci Vidoletti hanno partecipato anche il team Antonelli Novara, il team Nazario Sauro Istria Dalmazia, il team Volta Como e il team Gen. Vaccari Monza, a testimonianza della crescente sinergia che anima il movimento sul territorio.

La giornata è stata arricchita da un corso di autodifesa, tenuto dal maestro Stefano Gallucci, che ha attirato l’attenzione e l’interesse di molti partecipanti, offrendo un momento formativo e coinvolgente dedicato alla sicurezza personale e alla consapevolezza fisica.

“La risposta dei varesini è stata straordinaria – ha dichiarato Stefania Bardelli leader del Team Vidoletti Varese -. Questo successo dimostra che quando le persone si uniscono con spirito costruttivo e valori condivisi, possono nascere progetti concreti e positivi per il territorio. Ripartiamo da Varese, dal nostro territorio, con la forza e la passione di chi crede davvero nel cambiamento. Continueremo su questa strada, sempre liberi e indipendenti”.