I gazebo dei team Vannacci in centro a Varese
Al fianco del team Vannacci Vidoletti hanno partecipato anche il team Antonelli Novara, il team Nazario Sauro Istria Dalmazia, il team Volta Como e il team Gen. Vaccari Monza
Si è svolto oggi il gazebo condiviso organizzato a Varese dal team Vannacci Vidoletti, che ha visto la partecipazione di numerosi varesini.
Al fianco del team Vannacci Vidoletti hanno partecipato anche il team Antonelli Novara, il team Nazario Sauro Istria Dalmazia, il team Volta Como e il team Gen. Vaccari Monza, a testimonianza della crescente sinergia che anima il movimento sul territorio.
La giornata è stata arricchita da un corso di autodifesa, tenuto dal maestro Stefano Gallucci, che ha attirato l’attenzione e l’interesse di molti partecipanti, offrendo un momento formativo e coinvolgente dedicato alla sicurezza personale e alla consapevolezza fisica.
“La risposta dei varesini è stata straordinaria – ha dichiarato Stefania Bardelli leader del Team Vidoletti Varese -. Questo successo dimostra che quando le persone si uniscono con spirito costruttivo e valori condivisi, possono nascere progetti concreti e positivi per il territorio. Ripartiamo da Varese, dal nostro territorio, con la forza e la passione di chi crede davvero nel cambiamento. Continueremo su questa strada, sempre liberi e indipendenti”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.