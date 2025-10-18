Varese News

Politica

I gazebo dei team Vannacci in centro a Varese

Al fianco del team Vannacci Vidoletti hanno partecipato anche il team Antonelli Novara, il team Nazario Sauro Istria Dalmazia, il team Volta Como e il team Gen. Vaccari Monza

team vannacci vidoletti

Si è svolto oggi  il gazebo condiviso organizzato a Varese dal team Vannacci Vidoletti, che ha visto la partecipazione di numerosi varesini.

Al fianco del team Vannacci Vidoletti hanno partecipato anche il team Antonelli Novara, il team Nazario Sauro Istria Dalmazia, il team Volta Como e il team Gen. Vaccari Monza, a testimonianza della crescente sinergia che anima il movimento sul territorio.

La giornata è stata arricchita da un corso di autodifesa, tenuto dal maestro Stefano Gallucci, che ha attirato l’attenzione e l’interesse di molti partecipanti, offrendo un momento formativo e coinvolgente dedicato alla sicurezza personale e alla consapevolezza fisica.

“La risposta dei varesini è stata straordinaria – ha dichiarato Stefania Bardelli leader del Team Vidoletti Varese -. Questo successo dimostra che quando le persone si uniscono con spirito costruttivo e valori condivisi, possono nascere progetti concreti e positivi per il territorio. Ripartiamo da Varese, dal nostro territorio, con la forza e la passione di chi crede davvero nel cambiamento. Continueremo su questa strada, sempre liberi e indipendenti”.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.