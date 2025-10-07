Il basket fa scuola e diverte i bimbi della materna di Luvinate

Giornate di movimento e sport per i bambini della Scuola Materna di Luvinate che hanno iniziato un nuovo ciclo di lezioni di basket con gli amici della Varese Basket School.

Cortile e salone dell’asilo si trasformano per l’occasione in piccoli campetti dove i bambini possono saltare, correre, lanciare la palla. Gesti nuovi per ciascuno e prime esperienze di un gioco di squadra, con qualche regola e attenzione, per muoversi e divertirsi ancora di più.

Si scopre così che non è mai troppo presto per volare a canestro, se le proporzioni sono giuste, imparando a coordinare i movimenti e i pensieri.

Questo primo ciclo di attività é sostenuto dal Comitato Amici Asilo di Luvinate e rientra in un progetto più ampio in cui esperienze all’aria aperta di sport e l’outdooreducation proseguiranno per tutto l’anno scolastico.