Maxisequestro di droga: “Grazie alla Polizia, Ferno non merita questo”

Sarah Foti, sindaca del paese, ringrazia gli investigatori di Busto per l'operazione che ha portato a scoprire un "giro" di droga molto più ampio di quello inizialmente individuato

«A nome mio e di tutta la comunità fernese – quella parte di comunità (la stragrande maggioranza) che vive di serietà, onestà, decoro, rispetto, legalità e che aborra la delinquenza in tutte le sue forme – desidero ringraziare gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Busto Arsizio per il lavoro svolto e per l’esito cui ha portato, ovvero lo smantellamento del marcio fulcro di un potenziale giro di spaccio».

Lo dice la sindaca di Ferno, Sarah Foti, all’indomani del nuovo maxisequestro di droga sul territorio del paese nella zona di Malpensa, scaturito dall’indagine che aveva già portato settimana scorsa a scoprire 180 chili di hashish proprio a Ferno.

«La notizia dei quantitativi di droga detenuti da questo soggetto è inquietante. Mi spiace, il nostro territorio e la nostra comunità non si meritano questo. Noi siamo altro, la nostra Ferno è altro; e rifiutiamo categoricamente qualsiasi forma di “interferenza” delinquenziale, alle quali ci opporremo sempre con tutte le nostre forze. Il grazie mio e di tutta l’Amministrazione va naturalmente, sempre, a tutte le forze dell’ordine, Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Questura e Prefettura per tutto quello che quotidianamente, spesso in sordina, fanno per i nostri territori, preservandoci e garantendoci di vivere, a proprio agio, in un paese ordinato e sicuro».

Pubblicato il 15 Ottobre 2025
