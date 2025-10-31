Varese News

Rovellasca celebra la Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate

La celebrazione della festività del IV Novembre si terrà domenica 8 novembre. Il ritrovo è alle 9,30 davanti al Comune

09 Novembre 2025

Il Comune di Rovellasca invita tutta la cittadinanza a partecipare alla celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate che si terrà domenica 9 novembre.

Il programma prevede il ritrovo e l’alzabandiera alle 9,30 davanti al Palazzo comunale, da dove partirà il corteo verso la chiesa parrocchiale. Alle 10 si terrà la messa in ricordo dei Caduti e al termine, alle 11, le autorità deporranno una corona all’altare della patria, dove si terrà il discorso del sindaco.

La celebrazione proseguirà alle 11,30 al Sacrario all’interno del cimitero.

Alla mattinata di celebrazioni parteciperanno il Corpo musicale Giuseppe Verdi di Rovellasca, Rovellasca Drummers, il Gruppo Majorettes, le associazioni d’Arma e il gruppo rovellaschese dell’Associazione Nazionale Alpini.

31 Ottobre 2025
