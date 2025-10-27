Terrore a Golasecca nella notte di Halloween per una festa diffusa tra strade e piazze

Centro storico chiuso al traffico e allestito a tema per la Festa di Halloween con Dolcetto o scherzetto, giochi, attività a tema e un banco gastronomico da paura

Solo maghi, streghe e personaggi mostruosi possono circolare a Golasecca nella notte di Halloween.

Il 31 ottobre il centro storico sarà chiuso al traffico a partire dalle ore 18 per una nuova edizione di Terrore a Golasecca, la festa diffusa tra strade e piazze che celebra la notte più paurosa dell’anno con dolcetti e scherzetti, spettacoli e attività a tema.

Proprio l’immancabile giro di Dolcetto o scherzetto apre la manifestazione alle ore 18 dei bambini mascherati mentre i più grandi il banco gastronomico apre all’Aperitivo da paura.

Aprono invece alle ore 19 Apocalisse zombi, una escape room lunga mezzo chilometro, L’antro delle Streghe e la Mostra dei Mostri.



Grandi e piccini potranno poi cimentarsi con Prove di coraggio e la Bara Selfie, oppure trasformarsi con il truccabimbi mostruoso o proiettarsi al futuro con le Cartomanti.

Infine musica in piazza, il concorso la Maschera più bella e possobilità di cenare alla Taverna degli orchi, con pizza, salamelle e patatine.