Varese
Un laboratorio per bambini curiosi al Museo tattile di Varese con F@mu
Domenica 12 ottobre alle ore 15, in occasione della Giornata nazionale delle Famiglie al museo, i bambini potranno costruire usando solo mani, fantasia e materiale di recupero
Il Museo Tattile di Varese aderisce alla F@mu, la Giornata nazionale delle Famiglie al museo: per l’occasione propone nel pomeriggio di domenica 12 ottobre, alle ore 15, un Laboratorio per bambini curiosi, indicativamente tra i 5 e i 12 anni.
Dopo una visita guidata all’esposizione (per cui si consiglia alle famiglie di portare per ciascun partecipante una benda per gli occhi), gli educatori del Museo tattile guideranno i piccoli visitatori in un laboratorio creativo che prevede l’utilizzo di soli materiali di riuso per dare vita ad un progetto costruttivo basato solo sulla fantasia.
Per i bambini il costro dell’attività è cmpreso nel biglietto di ingresso al museo.
L’attività chiude un weekend carico di significato per il Museo tattile che venerdì 10 ottobre inaugura due nuovi modelli in legno, rappresentanti il Museo archeologico di Villa Mirabello e il Museo d’arte contemporanea del Castello di Masnago.
