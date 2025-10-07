Una Castagnata alla scuola materna Frascoli di Gurone per bambini e famiglie

Attesa da bambini e famiglie, torna domenica 19 ottobre alle ore 16 la Castagnata della scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone. Il giardino della scuola sarà aperto a tutta la comuità per un pomeriggio da condividere insieme in compagnia degli Alpini di Malnate.

Un’occasione di festa con tanti giochi, truccabimbi, profumi e sapori d’autunno da vivere in un contesto accogliente per tutti.

In caso di pioggia la castagnata sarà annullata.

La Scuola materna Leopolda Frascoli è in via Gen. Ravina 18 a Malnate.

Per maggiori informazioni scrivere a scuolamaterna.frascoli@gmail.com oppure contattare la scuola ai numeri 0332 974694 – 379 2708740.