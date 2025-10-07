Varese News

Tempo Libero

Gurone - Malnate

Una Castagnata alla scuola materna Frascoli di Gurone per bambini e famiglie

Domenica 19 ottobre dalle ore 16 il giardino della scuola Frascoli apre alla comunità per una castagnata in collaborazione con gli Alpini di Malnate

caldarroste castagne
Bambini

19 Ottobre 2025

Attesa da bambini e famiglie, torna domenica 19 ottobre alle ore 16 la Castagnata della scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone. Il giardino della scuola sarà aperto a tutta la comuità per un pomeriggio da condividere insieme in compagnia degli Alpini di Malnate.
Un’occasione di festa con tanti giochi, truccabimbi, profumi e sapori d’autunno da vivere in un contesto accogliente per tutti.

In caso di pioggia la castagnata sarà annullata.
La Scuola materna Leopolda Frascoli è in via Gen. Ravina 18 a Malnate.
Per maggiori informazioni scrivere a scuolamaterna.frascoli@gmail.com oppure contattare la scuola ai numeri 0332 974694 – 379 2708740.

 

 

Maggiori Informazioni

7 Ottobre 2025
di

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.