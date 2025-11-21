“La bottega di Babbo Natale” in biblioteca a Saronno fa il tutto esaurito
L'idea dei laboratori creativi per adulti è stata particolarmente apprezzata anche per formula innovativa che combina l’ascolto di audiolibri con attività di bricolage
Grande successo per i laboratori creativi di Natale per adulti in biblioteca a Saronno che hanno fatto registrare il tutto esaurito.
E’ piaciuta la formula innovativa che combina l’ascolto di audiolibri con attività di bricolage. Un’occasione per staccare la spina, immergersi nell’atmosfera delle feste e dare libero sfogo alla creatività, condividendo il tempo con altri partecipanti in un contesto rilassato e stimolante.
Nei quattro appuntamenti previsti saranno realizzati una corona fuori porta, una ghirlanda in macramè e angioletti decorativi accompagnati dall’ascolto dell’audiolibro “Fuga dal Natale” un romanzo di John Grisham.
L’iniziativa fa parte del programma di attività legate al Natale organizzato dall’Amministrazione comunale di Saronno.
A Saronno si accende il Natale: in programma tanti eventi, luci e un albero “che vivrà”
