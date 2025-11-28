A Cantello una giornata per riscoprire le eccellenze del territorio

Sabato 29 novembre da Erica Lookmaker in via G. Bay 4 a Cantello prende vita un evento speciale dedicato alla scoperta e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio varesino. Una giornata pensata per ricordare a tutti quanto la nostra provincia sia ricca di prodotti straordinari, autentici, spesso poco conosciuti ma capaci di raccontare tradizione, passione e identità.

Vini raffinati, panettoni artigianali, piccole idee regalo curate con attenzione: ogni proposta nasce dal lavoro di persone che credono profondamente in ciò che fanno, che mettono cura nelle mani e nel cuore, trasformando materie prime e creatività in qualità tangibile.

A dare vita all’iniziativa sono Simona Figueira ed Erica Look Maker, due donne, due mamme, due mogli, due imprenditrici. Due professioniste che ogni giorno affrontano sfide, rincorrono sogni, costruiscono progetti con dedizione e amore.

La loro energia nasce proprio dalla volontà di creare qualcosa di bello e utile per la comunità. Da qui l’idea di una giornata che non sia soltanto una serie di degustazioni, ma un vero e proprio invito a riscoprire il valore di ciò che abbiamo intorno.

Durante l’evento sarà possibile:

Assaggiare una selezione di vini della Cascina Rocchetto , espressione del lavoro agricolo locale;

, espressione del lavoro agricolo locale; Degustare panettoni artigianali , frutto di competenza e creatività;

, frutto di competenza e creatività; Scoprire idee regalo uniche e genuine, perfette da mettere sotto l’albero nel segno della qualità e dell’autenticità.

Prodotti semplici ma significativi, in grado di portare con sé storia, calore e un legame profondo con il territorio.

L’ingresso è libero e aperto a chiunque desideri curiosare, porre domande, lasciarsi ispirare o semplicemente vivere un momento di convivialità e di atmosfera natalizia.

Perché valorizzare i prodotti del territorio significa, prima di tutto, valorizzare le persone che li realizzano e la terra che amiamo.

Ed è proprio da questo spirito che nasce l’evento del 29 novembre: dal cuore di due donne che credono nella loro comunità e nel valore delle eccellenze locali.

Per avere maggiori informazioni è possibile seguire i profili Instagram @scattoeracconto e @ericalookmaker