A Castiglione Olona una serata per rileggere “Il sergente nella neve” e la ritirata di Russia

Il romanzo autobiografico di Mario Rigoni Stern sarà il filo conduttore di una serata dedicata alla ritirata di Russia e alla storia italiana del Novecento

06 Novembre 2025

Giovedì 6 novembre 2025, alle ore 20.45, la Biblioteca Civica “G. Battaini” di Castiglione Olona ospita un incontro dedicato al romanzo “Il sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern, uno dei più noti racconti autobiografici della Seconda guerra mondiale.

Un romanzo per rileggere la storia italiana

A guidare la serata sarà Nicola Ferrario, dottore e relatore che utilizzerà il testo come punto di partenza per una riflessione più ampia sulla storia italiana nel periodo compreso tra le due guerre, con un focus sulla ritirata di Russia del 1943, quando migliaia di soldati italiani furono travolti dalle condizioni estreme del fronte del Don.

Con la partecipazione degli Alpini

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Alpini di Castiglione Olona e vedrà anche la partecipazione di Fiorenzo Croci, in una serata che vuole essere anche occasione di memoria collettiva e confronto.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

4 Novembre 2025
Redazione VareseNews
