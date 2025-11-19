A Luino Mauro della Porta Raffo intervista Antonio Padellaro

Antonio Padellaro. L’evento, patrocinato dal Comune di Luino, si terrà venerdì 21 novembre 2025, alle ore 17:30, presso la Sala Conferenze di Palazzo Verbania.

Mauro della Porta Raffo intervisterà Padellaro che presenterà il suo ultimo libro intitolato “Antifascisti immaginari”, volume edito dalla casa editrice ‘PaperFirst’, con prefazione di Marco Travaglio.

Il dialogo con l’autore sarà l’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali della sua lunga carriera professionale. Il Lions Club Luino organizza un incontro pubblico con il giornalista e scrittore. L’evento, patrocinato dal Comune di Luino, si terrà venerdì 21 novembre 2025, alle ore 17:30, presso la Sala Conferenze di Palazzo Verbania.intervisterà Padellaro che presenterà il suo ultimo libro intitolato “Antifascisti immaginari”, volume edito dalla casa editrice ‘PaperFirst’, con prefazione di Marco Travaglio.Il dialogo con l’autore sarà l’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali della sua lunga carriera professionale. Il percorso di Padellaro attraversa decenni di storia dell’informazione italiana: dalla quasi ventennale esperienza al Corriere della Sera, passando per ruoli di vertice come vicedirettore de L’Espresso e direttore de L’Unità.

Figura di riferimento nel panorama mediatico, della carta stampata e della televisione, nel 2009 è stato tra i co-fondatori de Il Fatto Quotidiano, testata che ha guidato in qualità di direttore fino al 2015.

La sua attività saggistica recente, sempre per la casa editrice PaperFirst, include opere di ricostruzione storica e politica quali “Il gesto di Almirante e Berlinguer” (2019), “La strage e il miracolo” (2020) e la curatela, insieme a Silvia Truzzi, del volume “C’era una volta la sinistra” (2019).

L’ingresso è libero e gratuito.

Al Verbania Mauro della Porta Raffo intervista Antonio Padellaro

Venerdì 21 novembre, ore 17:30