A Luvinate dove il cedro fu avvelenato ora cresce un nuovo albero per la Giornata degli Alberi
Lereti e Comune uniti per l’ambiente, coinvolti anche i bambini delle scuole: “L’albero è simbolo di resilienza, equilibrio e protezione”
In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, Lereti conferma il proprio impegno verso il territorio con un gesto simbolico quanto concreto: la piantumazione di un albero di carpino a Luvinate.
La cerimonia di piantumazione si è svolta oggi, 20 novembre, alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei rappresentanti della società Lereti, delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) e degli alunni delle classi seconde della scuola primaria Pedotti e i bambini della scuola materna, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il valore della cura dell’ambiente.
Accanto all’albero, che ha trovato dimora in via Castello, è stato posizionato un cartello con la frase: “Cambiate le foglie, mantenete le radici”, un invito a crescere senza dimenticare le proprie origini e a impegnarsi tutti insieme per il benessere del proprio territorio.
Il luogo scelto per il nuovo carpino – simbolo di forza, equilibrio e protezione – ha un significato speciale per la comunità di Luvinate. Otto anni fa, infatti, il maestoso cedro che da decenni rendeva unica via Castello, fu avvelenato e di conseguenza abbattuto. Venuta a conoscenza di questa vicenda, d’intesa con l’Amministrazione comunale, la società Lereti – impegnata a Luvinate con lavori di efficientamento e digitalizzazione della rete idrica, coniugando innovazione e sostenibilità – ha voluto restituire alla comunità un simbolo di vita e resilienza, concretizzando anche visivamente il proprio legame con il territorio.
“Oggi è una festa per la comunità perché piantare un albero, in mezzo alle case e alle vie del nostro paese, significa voler porre al centro della nostra azione il rapporto sempre più stretto con la natura che significa qualità ambientale, bellezza e armonia. Farlo insieme ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria acquisisce un altro valore, affidando a loro la cura del nostro territorio. Azioni – ha sottolineato il sindaco Alessandro Boriani – che stiamo continuando a concretizzare all’interno del Campo dei Fiori, dove grazie al progetto europeo LifeClimatePositive, sulle aree percorse dal fuoco nel 2017, oggi abbiamo messo a dimora oltre 10.000 nuovi alberi”.
“La piantumazione di questo albero è un gesto che racconta il valore dell’acqua e il suo ruolo vitale per il territorio. Le radici che si sviluppano nel terreno contribuiscono all’equilibrio idrico e alla biodiversità – ha commentato Dario Pessina, responsabile del settore Ingegneria di Lereti – Per la nostra azienda, impegnata quotidianamente a tutelare l’acqua con l’efficientamento delle reti idriche, essere parte attiva in iniziative come questa significa promuovere una cultura della sostenibilità che mette al centro la nostra risorsa più preziosa: l’acqua”.
