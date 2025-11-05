Vedano Olona
A Vedano Olona un pomeriggio con l’Anpi e lo scrittore Gino Marchitelli
L’appuntamento è per sabato 15 novembre alle 16.30 nella sala consiliare di Villa Aliverti, in piazzetta della Pace. Ingresso libero e aperitivo finale
15 Novembre 2025
Un pomeriggio tra parole, musica e aperitivo quello in programma sabato 15 novembre a Vedano Olona. Alle 16.30, nella sala consiliare del Comune, in piazzetta della Pace, lo scrittore Gino Marchitelli incontrerà il pubblico per presentare il suo libro “Lago Nero”, giunto alla terza ristampa.
L’appuntamento è promosso dalla sezione Anpi Basso–Sankara, una delle più giovani del Varesotto, e l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Vedano Olona.
“Lago Nero” è un romanzo noir ambientato in un contesto lacustre e misterioso, dove l’autore fa muovere ancora una volta il suo protagonista, il professor Palermo, alle prese con la quarta indagine della serie. Un giallo che unisce atmosfere suggestive e tensione narrativa.
Ad accompagnare la presentazione ci saranno incursioni musicali e, al termine, un aperitivo offerto dall’Anpi a tutti i presenti, un’occasione per continuare il confronto in modo informale con l’autore.
L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.
