Varese News

Necrologie

Addio all’ultima custode del conte di Castiglione Olona, si spegne a 99 anni Iride Antognazza

Si è spenta all'età di 99 anni Iride Antognazza, vecchia custode del palazzo del conte Lodovico Castiglioni e per una vita intera memoria storica del borgo. Un lutto per tutta Castiglione Olona

Custode conte Castiglioni

Castiglione Olona è in lutto. Oggi, 27 novembre 2025, si è spenta Iride Antognazza, memoria del borgo e della sua prestigiosa storia.
La 99enne – che aveva spento le candeline lo scorso 25 agosto, circondata dall’affetto dei parenti e di tanti castiglionesi – era un volto noto e amato da tutta la comunità.

Con il viso con qualche ruga ma abbellito da un sorriso gioviale e accogliente, si vedeva passeggiare per le strade del borgo della Valle Olona, accompagnata dalla fedele badante o dai suoi familiari, che spesso si trovavano costretti a fermarsi perché qualche concittadino aveva piacere di scambiare due parole con la signora Iride. E lei non si negava.

Un po’ timida – ma solo all’inizio – Iride si lasciava poi andare a confidenze e dettagli sulla sua vita al servizio dell’ultimo conte, Lodovico Castiglioni.

Per lui aveva svolto il ruolo di custode del palazzo: una persona di fiducia per il conte, che aveva richiesto lei rimanesse a suo servizio anche dopo il matrimonio.

I 98 anni di Iride Antognazza, memoria storica di Castiglione Olona
La signora Iride era sempre circondata dall’affetto di tutta Castiglione. In queste foto con il sindaco Frigeri e l’assessore Valle Zaninoni

Castiglione Olona, custode, conte Castiglioni

Tutti a Castiglione Olona la conoscevano. Grazie a lei, il passato del borgo, così ricco di fascino, assumeva concretezza: la nobiltà e la sua vita fra i palazzi antichi non erano più solo paragrafi di un libro di storia, ma racconti vissuti in prima persona.

Questo il video di una intervista rilasciata a Varesenews nel 2024.

Ogni estate, per il suo compleanno, tanta era la gioia fra i suoi concittadini di poterla festeggiare e circondare di affetto. Lo scorso 25 agosto, con il 99 sulla torta, si era guardato in avanti, sognando di poter festeggiare l’anno venturo il compleanno a tre cifre della memoria storica di Castiglione.

Così, purtroppo, non sarà.
E Iride, i suoi racconti e quel sorriso dolce mancheranno a tutta Castiglione.
Ciò che ha dato alla sua comunità, tenendo viva un pezzetto della sua storia, resterà però nel cuore di tutti.

I funerali si svolgeranno sabato 29 novembre alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale Beata Vergine del Rosario.

Ai suoi familiari un commosso abbraccio da parte di chi scrive e di tutta la redazione.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Santina Buscemi
santina.buscemi@gmail.com

Amo raccontar dei paesini, dove la differenza la fanno le persone comuni che si impegnano in piccole associazioni. È di loro che scrivo..e mi emoziono sempre un po'. Anche questo è VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.