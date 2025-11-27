Addio all’ultima custode del conte di Castiglione Olona, si spegne a 99 anni Iride Antognazza
Si è spenta all'età di 99 anni Iride Antognazza, vecchia custode del palazzo del conte Lodovico Castiglioni e per una vita intera memoria storica del borgo. Un lutto per tutta Castiglione Olona
Castiglione Olona è in lutto. Oggi, 27 novembre 2025, si è spenta Iride Antognazza, memoria del borgo e della sua prestigiosa storia.
La 99enne – che aveva spento le candeline lo scorso 25 agosto, circondata dall’affetto dei parenti e di tanti castiglionesi – era un volto noto e amato da tutta la comunità.
Con il viso con qualche ruga ma abbellito da un sorriso gioviale e accogliente, si vedeva passeggiare per le strade del borgo della Valle Olona, accompagnata dalla fedele badante o dai suoi familiari, che spesso si trovavano costretti a fermarsi perché qualche concittadino aveva piacere di scambiare due parole con la signora Iride. E lei non si negava.
Un po’ timida – ma solo all’inizio – Iride si lasciava poi andare a confidenze e dettagli sulla sua vita al servizio dell’ultimo conte, Lodovico Castiglioni.
Per lui aveva svolto il ruolo di custode del palazzo: una persona di fiducia per il conte, che aveva richiesto lei rimanesse a suo servizio anche dopo il matrimonio.
Tutti a Castiglione Olona la conoscevano. Grazie a lei, il passato del borgo, così ricco di fascino, assumeva concretezza: la nobiltà e la sua vita fra i palazzi antichi non erano più solo paragrafi di un libro di storia, ma racconti vissuti in prima persona.
Questo il video di una intervista rilasciata a Varesenews nel 2024.
Ogni estate, per il suo compleanno, tanta era la gioia fra i suoi concittadini di poterla festeggiare e circondare di affetto. Lo scorso 25 agosto, con il 99 sulla torta, si era guardato in avanti, sognando di poter festeggiare l’anno venturo il compleanno a tre cifre della memoria storica di Castiglione.
Così, purtroppo, non sarà.
E Iride, i suoi racconti e quel sorriso dolce mancheranno a tutta Castiglione.
Ciò che ha dato alla sua comunità, tenendo viva un pezzetto della sua storia, resterà però nel cuore di tutti.
I funerali si svolgeranno sabato 29 novembre alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale Beata Vergine del Rosario.
Ai suoi familiari un commosso abbraccio da parte di chi scrive e di tutta la redazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.