Addio all’ultima custode del conte di Castiglione Olona, si spegne a 99 anni Iride Antognazza

Castiglione Olona è in lutto. Oggi, 27 novembre 2025, si è spenta Iride Antognazza, memoria del borgo e della sua prestigiosa storia.

La 99enne – che aveva spento le candeline lo scorso 25 agosto, circondata dall’affetto dei parenti e di tanti castiglionesi – era un volto noto e amato da tutta la comunità.

Con il viso con qualche ruga ma abbellito da un sorriso gioviale e accogliente, si vedeva passeggiare per le strade del borgo della Valle Olona, accompagnata dalla fedele badante o dai suoi familiari, che spesso si trovavano costretti a fermarsi perché qualche concittadino aveva piacere di scambiare due parole con la signora Iride. E lei non si negava.

Un po’ timida – ma solo all’inizio – Iride si lasciava poi andare a confidenze e dettagli sulla sua vita al servizio dell’ultimo conte, Lodovico Castiglioni.

Per lui aveva svolto il ruolo di custode del palazzo: una persona di fiducia per il conte, che aveva richiesto lei rimanesse a suo servizio anche dopo il matrimonio.

La signora Iride era sempre circondata dall’affetto di tutta Castiglione. In queste foto con il sindaco Frigeri e l’assessore Valle Zaninoni

Tutti a Castiglione Olona la conoscevano. Grazie a lei, il passato del borgo, così ricco di fascino, assumeva concretezza: la nobiltà e la sua vita fra i palazzi antichi non erano più solo paragrafi di un libro di storia, ma racconti vissuti in prima persona.

Questo il video di una intervista rilasciata a Varesenews nel 2024.

Ogni estate, per il suo compleanno, tanta era la gioia fra i suoi concittadini di poterla festeggiare e circondare di affetto. Lo scorso 25 agosto, con il 99 sulla torta, si era guardato in avanti, sognando di poter festeggiare l’anno venturo il compleanno a tre cifre della memoria storica di Castiglione.

Così, purtroppo, non sarà.

E Iride, i suoi racconti e quel sorriso dolce mancheranno a tutta Castiglione.

Ciò che ha dato alla sua comunità, tenendo viva un pezzetto della sua storia, resterà però nel cuore di tutti.

I funerali si svolgeranno sabato 29 novembre alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale Beata Vergine del Rosario.

Ai suoi familiari un commosso abbraccio da parte di chi scrive e di tutta la redazione.