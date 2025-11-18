Al Liceo Crespi di Busto Arsizio Silvio Raffo racconta Maria Luisa Spaziani

Nell’aula magna del liceo un pomeriggio, aperto al pubblico, con il poeta e saggista per riscoprire la “Divina Differenza” e la forza luminosa della Musa lirica

Sarà un pomeriggio dedicato alla poesia quello di giovedì 20 novembre alle 14:45 all’Aula Magna del Crespi di Busto Arsizio.

Il liceo bustocco ospiterà lo scrittore, poeta e studioso Silvio Raffo per la Rassegna Incontro con l’Autore. L’appuntamento, aperto al pubblico, nasce dal desiderio di offrire agli studenti e alla cittadinanza uno sguardo più vicino su Maria Luisa Spaziani, poetessa dalla storia affascinante e non sempre abbastanza conosciuta.

Raffo, che della Spaziani fu amico oltre che fine interprete, racconterà «la natura rigenerante» della sua scrittura, capace di unire leggerezza ed energia, malinconia e un’ironia sottile che la rese molto amata dai lettori e ascoltata da Eugenio Montale, che nelle sue opere la ricordò come la Volpe.

Il titolo dell’incontro, Maria Luisa Spaziani: la Divina Differenza, richiama il saggio che Raffo dedicò alla poetessa, un’indagine sulla potenza luminosa di una voce lirica che non cede mai alla tristezza ma si apre all’intuizione, al divertimento, alla trasformazione. A completare il ritratto dell’autore, la locandina dell’evento ricorda anche la sua vasta produzione: dalle traduzioni di Emily Dickinson, Dorothy Parker e Philip Larkin ai romanzi come L’ultimo poeta e I tuoi occhi nel buio, fino alla ricca attività saggistica che attraversa la letteratura italiana, latina, greca e inglese.