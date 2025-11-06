Brioche e giornale, una domenica mattina insieme ai Calimali

Caffè e notizie: domenica 9 novembre alle 10.30 la giornalista di VareseNews Santina Buscemi sarà nell’area verde dei Calimali, in Valle a Fagnano Olona, per una colazione e la rassegna stampa con i lettori. Ingresso libero

Un caffè, una brioche e le notizie da leggere sul giornale.

Sarà una mattina speciale domenica 9 novembre in Valle Olona. All’approdo Calipolis tornerà l’appuntamento con la rassegna stampa: nella splendida cornice verde gestita con cura dai volontari dei Calimali, un giornalista si fermerà a parlare con le persone di notizie e territorio.

Quanto è importante prendere il tempo per informarsi? Da consultare sullo smartphone o da sfogliare sul quotidiano cartaceo, poco importa, ciò che ha valore è il rito in sé. Il piacere di fermarsi e concedersi la lentezza del momento e l’attenzione per la nostra società. Godere dunque di un caffè bollente e fermarsi a leggere informazioni su cosa avviene intorno a noi.

Il primo appuntamento, lo scorso 5 ottobre, aveva visto il giornalista di Malpensa24 Andrea Della Bella conversare con numerosi cittadini intervenuti per l’iniziativa. Al suo fianco Paolo Carlesso, volontario dei Calimali e motore del progetto. (vedi immagine di copertina)

Domenica 9 novembre sarà il momento di Santina Buscemi, giornalista di VareseNews e referente del gruppo Facebook della testata “Oggi in Valle Olona” che continuerà questo momento di scambio e arricchimento reciproco.

Il focus sarà la Valle Olona, ma non solo. Chiunque potrà offrire il proprio contributo e discutere liberamente dei temi che più gli stanno a cuore.

Appuntamento per questo progetto dell’associazione fagnanese è per il 9 novembre alle 10.30 a Fagnano Olona, nel fondovalle. Caffè, brioche e chiacchiere insieme.