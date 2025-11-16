Corso AI per piccole strutture ricettive

Un’opportunità concreta per B&B, case vacanze, locazioni turistiche e foresterie: imparare a usare l’Intelligenza Artificiale per migliorare la comunicazione, valorizzare la propria offerta e ridurre la dipendenza dai portali di intermediazione.

Il corso, organizzato da BBVarese.it in collaborazione con Confcommercio Ascom Varese, si terrà giovedì 20 novembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, in presenza e anche online, con light lunch offerto ai partecipanti.

A chi si rivolge

È pensato per chi gestisce piccole strutture e affronta ogni giorno problemi di tempo, concorrenza e competenze digitali limitate. Il linguaggio sarà semplice, gli esempi pratici e legati alla vita reale degli host.

Cosa imparerai

Durante il corso verranno mostrati strumenti pratici come ChatGPT, Perplexity, Gemini e altri assistenti AI per:

scrivere testi efficaci e creare immagini che aumentano la visibilità online;

raccontare meglio la propria struttura e il territorio;

gestire più facilmente le comunicazioni con gli ospiti;

creare contenuti per social, blog e newsletter in pochi minuti;

rispondere alle recensioni con garbo e prontezza;

attrarre ospiti in modo più diretto, riducendo la dipendenza da Airbnb e Booking.

Il docente

Fulvio Julita, autore, formatore e consulente in marketing digitale, esperto di storytelling e AI. Da oltre trent’anni affianca imprese e professionisti. Gestisce personalmente una casa vacanze sul Lago Maggiore, venduta anche tramite sito proprietario.

Ha pubblicato per Hoepli:

Raccontarsi online (2021)

Scrivere con l’AI (2025)

Interventi istituzionali

Durante la giornata interverranno:

Anna Deligios , Segretario della Camera di Commercio di Varese

Ivana Perusin , Vicesindaco del Comune di Varese

Romana Dell’Erba, Consigliera Regionale

Programma della giornata

10:00 – Corso IA – prima parte

13:00 – Light lunch

14:00 – Corso IA – seconda parte

17:00 – Q&A: domande e risposte operative

18:00 – Chiusura

Durante l’evento sarà distribuito materiale informativo della Camera di Commercio, del Comune di Varese, del FAI e della Regione Lombardia, compreso materiale multilingua fornito dall’Info Point del capoluogo.

Iscrizioni

Iscriviti compilando il modulo online:

https://forms.gle/LFbSVMRiiMAosZ689

(Sul form trovi tutte le istruzioni per partecipare in presenza o online)