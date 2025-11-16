Varese News

Corso AI per piccole strutture ricettive

Il corso, organizzato da BBVarese.it in collaborazione con Confcommercio Ascom Varese, si terrà giovedì 20 novembre 2025

La vista dalla casa vacanze La Rossa all'Alpe Devero

Un’opportunità concreta per B&B, case vacanze, locazioni turistiche e foresterie: imparare a usare l’Intelligenza Artificiale per migliorare la comunicazione, valorizzare la propria offerta e ridurre la dipendenza dai portali di intermediazione.

Il corso, organizzato da BBVarese.it in collaborazione con Confcommercio Ascom Varese, si terrà giovedì 20 novembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, in presenza e anche online, con light lunch offerto ai partecipanti.

A chi si rivolge

È pensato per chi gestisce piccole strutture e affronta ogni giorno problemi di tempo, concorrenza e competenze digitali limitate. Il linguaggio sarà semplice, gli esempi pratici e legati alla vita reale degli host.

Cosa imparerai

Durante il corso verranno mostrati strumenti pratici come ChatGPT, Perplexity, Gemini e altri assistenti AI per:

  • scrivere testi efficaci e creare immagini che aumentano la visibilità online;

  • raccontare meglio la propria struttura e il territorio;

  • gestire più facilmente le comunicazioni con gli ospiti;

  • creare contenuti per social, blog e newsletter in pochi minuti;

  • rispondere alle recensioni con garbo e prontezza;

  • attrarre ospiti in modo più diretto, riducendo la dipendenza da Airbnb e Booking.

Il docente

Fulvio Julita, autore, formatore e consulente in marketing digitale, esperto di storytelling e AI. Da oltre trent’anni affianca imprese e professionisti. Gestisce personalmente una casa vacanze sul Lago Maggiore, venduta anche tramite sito proprietario.
Ha pubblicato per Hoepli:

  • Raccontarsi online (2021)

  • Scrivere con l’AI (2025)

Interventi istituzionali

Durante la giornata interverranno:

  • Anna Deligios, Segretario della Camera di Commercio di Varese

  • Ivana Perusin, Vicesindaco del Comune di Varese

  • Romana Dell’Erba, Consigliera Regionale

Programma della giornata

10:00 – Corso IA – prima parte
13:00 – Light lunch
14:00 – Corso IA – seconda parte
17:00 – Q&A: domande e risposte operative
18:00 – Chiusura

Durante l’evento sarà distribuito materiale informativo della Camera di Commercio, del Comune di Varese, del FAI e della Regione Lombardia, compreso materiale multilingua fornito dall’Info Point del capoluogo.

Iscrizioni

Iscriviti compilando il modulo online:
https://forms.gle/LFbSVMRiiMAosZ689
(Sul form trovi tutte le istruzioni per partecipare in presenza o online)

Adelia Brigo
adelia.brigo@varesenews.it

Pubblicato il 16 Novembre 2025
