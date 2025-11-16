Corso AI per piccole strutture ricettive
Il corso, organizzato da BBVarese.it in collaborazione con Confcommercio Ascom Varese, si terrà giovedì 20 novembre 2025
Un’opportunità concreta per B&B, case vacanze, locazioni turistiche e foresterie: imparare a usare l’Intelligenza Artificiale per migliorare la comunicazione, valorizzare la propria offerta e ridurre la dipendenza dai portali di intermediazione.
Il corso, organizzato da BBVarese.it in collaborazione con Confcommercio Ascom Varese, si terrà giovedì 20 novembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, in presenza e anche online, con light lunch offerto ai partecipanti.
A chi si rivolge
È pensato per chi gestisce piccole strutture e affronta ogni giorno problemi di tempo, concorrenza e competenze digitali limitate. Il linguaggio sarà semplice, gli esempi pratici e legati alla vita reale degli host.
Cosa imparerai
Durante il corso verranno mostrati strumenti pratici come ChatGPT, Perplexity, Gemini e altri assistenti AI per:
-
scrivere testi efficaci e creare immagini che aumentano la visibilità online;
-
raccontare meglio la propria struttura e il territorio;
-
gestire più facilmente le comunicazioni con gli ospiti;
-
creare contenuti per social, blog e newsletter in pochi minuti;
-
rispondere alle recensioni con garbo e prontezza;
-
attrarre ospiti in modo più diretto, riducendo la dipendenza da Airbnb e Booking.
Il docente
Fulvio Julita, autore, formatore e consulente in marketing digitale, esperto di storytelling e AI. Da oltre trent’anni affianca imprese e professionisti. Gestisce personalmente una casa vacanze sul Lago Maggiore, venduta anche tramite sito proprietario.
Ha pubblicato per Hoepli:
-
Raccontarsi online (2021)
-
Scrivere con l’AI (2025)
Interventi istituzionali
Durante la giornata interverranno:
-
Anna Deligios, Segretario della Camera di Commercio di Varese
-
Ivana Perusin, Vicesindaco del Comune di Varese
-
Romana Dell’Erba, Consigliera Regionale
Programma della giornata
10:00 – Corso IA – prima parte
13:00 – Light lunch
14:00 – Corso IA – seconda parte
17:00 – Q&A: domande e risposte operative
18:00 – Chiusura
Durante l’evento sarà distribuito materiale informativo della Camera di Commercio, del Comune di Varese, del FAI e della Regione Lombardia, compreso materiale multilingua fornito dall’Info Point del capoluogo.
Iscrizioni
Iscriviti compilando il modulo online:
https://forms.gle/LFbSVMRiiMAosZ689
(Sul form trovi tutte le istruzioni per partecipare in presenza o online)
