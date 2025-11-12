Varese News

Varese Laghi

Del Grande fermato a Cadrezzate: “Si spostava di notte in pedalò tra i canneti”

Individuato dopo un’attività investigativa coordinata tra le Procure di Varese e Modena nell’area tra Ternate, Travedona Monate e Cadrezzate con Osmate

elia del grande

È terminata nella serata di mercoledì 12 novembre la fuga di Elia Del Grande, rintracciato dai Carabinieri a Cadrezzate. L’uomo si era allontanato il 30 ottobre dalla Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia, dove era sottoposto a misura di sicurezza.

Le indagini, coordinate dalle Procure di Varese e Modena e condotte dai Nuclei Investigativi dei due Comandi provinciali con il supporto tecnico-scientifico del ROS di Milano, si erano concentrate fin da subito nel Varesotto, territorio che Del Grande conosceva bene e dove aveva vissuto prima della cosiddetta “strage dei fornai” del 1998 e nel periodo precedente al nuovo internamento.

La familiarità con la zona ha reso complessa la sua individuazione: il fuggitivo si muoveva con facilità tra la fitta vegetazione dell’area compresa tra Ternate, Travedona Monate e Cadrezzate con Osmate, potendo contare, secondo quanto riferito dagli inquirenti, anche sull’aiuto di alcune persone. Per sfuggire alle ricerche non ha esitato a servirsi persino di un pedalò, con cui di notte attraversava il lago di Monate muovendosi tra darsene e canneti.

Nella serata di mercoledì, Del Grande è stato infine localizzato nei pressi della sua abitazione di Cadrezzate, dove aveva fatto rientro poche ore prima. Dopo il fermo, è stato trasferito nella casa circondariale di Varese a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

IL PODCAST DI VARESENEWS SUL CASO ELIA DEL GRANDE

Leggi anche

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.