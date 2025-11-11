Fratello e sorella fra i “nuovi” Carabinieri: lei opererà a Luino, lui a Gallarate

Decisi e competenti. E tra i giovani in divisa presentati martedì mattina al comando carabinieri di Varese c’erano anche fratello e sorella. Stefania e Stefano Sandu, lei 21 anni, lui 24, famiglia torinese di origini rumene prenderanno servizio l’uno a Malpensa e l’altra a Luino.

I fratelli Sandu sono tra i 30 nuovi militari che hanno preso servizio in provincia di Varese. Una particolarità che non è sfuggita al colonnello Marco Gagliardo che su invito della stampa presente si è soffermato con fratello e sorella in divisa complimentandosi per i toni che i due militari hanno avuto nello spiegare la loro vocazione: «Fin da piccoli avevamo questo sogno, e per noi ora è un onore vestire questa divisa», hanno raccontato, «ed è un onore anche per i nostri genitori».

Da piccoli giocavate a guardie e ladri? I giovani carabinieri sorridono, «Sí ma stavamo sempre dalla parte dell’ordine e della disciplina». I due fratelli sono originari di Mati, un piccolo paese in provincia di Torino e successivamente si sono trasferiti nel quartiere “Barriera di Milano” del capoluogo piemontese. I nuovi militari arrivano dal 144^ corso carabinieri in ferma volontaria e hanno il grado di carabiniere.