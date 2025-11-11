Fratello e sorella fra i “nuovi” Carabinieri: lei opererà a Luino, lui a Gallarate
Sono stati presentati nella mattinata di martedì Stefano e Stefania Sandu, giovanissimi militari che provengono dalla stessa famiglia
Decisi e competenti. E tra i giovani in divisa presentati martedì mattina al comando carabinieri di Varese c’erano anche fratello e sorella. Stefania e Stefano Sandu, lei 21 anni, lui 24, famiglia torinese di origini rumene prenderanno servizio l’uno a Malpensa e l’altra a Luino.
I fratelli Sandu sono tra i 30 nuovi militari che hanno preso servizio in provincia di Varese. Una particolarità che non è sfuggita al colonnello Marco Gagliardo che su invito della stampa presente si è soffermato con fratello e sorella in divisa complimentandosi per i toni che i due militari hanno avuto nello spiegare la loro vocazione: «Fin da piccoli avevamo questo sogno, e per noi ora è un onore vestire questa divisa», hanno raccontato, «ed è un onore anche per i nostri genitori».
Da piccoli giocavate a guardie e ladri? I giovani carabinieri sorridono, «Sí ma stavamo sempre dalla parte dell’ordine e della disciplina». I due fratelli sono originari di Mati, un piccolo paese in provincia di Torino e successivamente si sono trasferiti nel quartiere “Barriera di Milano” del capoluogo piemontese. I nuovi militari arrivano dal 144^ corso carabinieri in ferma volontaria e hanno il grado di carabiniere.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.