“Gallarate darà una risposta civile” all’estrema destra: l’appello nel ricordo del patriota Zaro

La città di Gallarate ricorda Luciano Zaro, il giovane patriota cattolico ucciso dai fascisti sulla porta di casa nell’autunno del 1944.

E la commemorazione cade in un giorno particolare, domenica 30 novembre, quando la città sarà palcoscenico per una nuova manifestazione dell’estrema destra, con il comitato “remigrazione e riconquista” guidato dai “fascisti del terzo millennio” di Casa Pound.

«Il 30 novembre, giorno della nostra commemorazione di Luciano Zaro, è stato scelto per manifestazioni promosse da associazioni nazifasciste, che già a maggio avevano organizzato il loro ‘Remigration Summit’, in una Gallarate sotto forte presidio di polizia.Come Anpi riteniamo intollerabile che tali eventi, con la loro impronta nazifascista, minaccino i principi fondamentali della nostra Costituzione, democratica e antifascista, infangando il nome di una città che ha numerosi patrioti morti per la libertà e la democrazia in opposizione al nazifascismo» scrivono dalla sezione Anpi cittadina.

La commemorazione di Zaro si terrà come sempre nella piazza che porta il suo nome, nel quartiere di Arnate, alle 10.30 di domenica mattina.

«In questo contesto, la partecipazione alla commemorazione di Luciano Zaro assume un’importanza cruciale: è un’occasione per offrire una risposta unitaria, civile e consapevole, da parte di tutti noi cittadini, contro ogni forma di delegittimazione della Resistenza e di riscrittura propagandistica della storia. Siamo certi che comprendete perfettamente il significato profondo di questo richiamo: va oltre la memoria della barbara uccisione di Luciano Zaro in casa, davanti alla madre, a sangue freddo e senza prove a suo carico da parte del tristemente famoso maresciallo fascista Crosta».

«Va oltre il fatto specifico di una barbarie consumata ottantun anni fa e assume il valore politico, morale e simbolico della necessità di difendere i valori della Resistenza, oggi più che mai, in un momento in cui a tutti i livelli – politici, civili, culturali – si tenta di delegittimarla nella frenesia di riscrivere la storia a fini propagandistici».

Critica per il nuovo raduno della destra fascista è stata espressa anche da Movimento Federalista Europeo e Associazione Mazziniana Italiana, con le rispettive sedi locali, che in due distinti comunicati ribadiscono che l’approccio di scontro ideologico con parole d’ordine estremiste non affronta il tema dell’immigrazione (nè tanto meno quello della violenza sulle donne; un episodio di violenza è stato all’origine della nuova manifestazione.

Il comunicato di Associazione Mazziniana:

La sicurezza dei cittadini è un cardine essenziale per la tenuta del sistema democratico. In una città sicura tutti – donne, uomini e bambini – vivono senza timore, sapendo di essere protetti. Sanno di poter contare sulla applicazione delle Leggi e sulla certezza del diritto così come su quella delle giuste pene, con un potere che non si dimostri debole con i forti e forte con i deboli.

In una nazione sicura, il cittadino sa anche di poter contare su una assistenza sanitaria efficiente e sul supporto della comunità in caso di bisogno. Sicurezza, infine, è anche certezza di un supporto pubblico in caso di inabilità, vecchiaia.

La sicurezza per il cittadino nasce dalla fraternità sociale ed è la base per la vera libertà di ciascuno. La sicurezza, in un paese democratico, poggia sul delicato equilibrio fra il rispetto dei propri Doveri e la certezza dei propri Diritti.

Chi prende come pretesto un evidente disagio sociale e la legittima richiesta di sicurezza per veicolare messaggi illiberali e antidemocratici non lavora per la sicurezza.

Al contrario, ha come fine ultimo la restrizione dei diritti civili, in una ottica che è all’opposto del principio che dice di difendere. L’abbiamo già visto, purtroppo, nel nostro Paese. Anche allora il pretesto dichiarato era quello di “ripristinare l’ordine”; ma il fine, come si è presto visto, era ben diverso. E da quel momento, per più di vent’anni, nessun cittadino fu libero né sicuro.

Occorre respingere con forza e con opportuni provvedimenti il dichiarato disegno razzista veicolato dal movimento neofascista. La nostra città, negli ultimi dieci anni e al di là dei vuoti e ricorrenti proclami, ha sempre visto peggiorare la situazione sul versante della sicurezza.

Si è trattato di un approccio parziale, culturalmente limitato e privo di un progetto costruttivo, che ha dimostrato e dimostra tutti i suoi limiti.

Noi chiediamo e proponiamo un radicale cambio di prospettiva, con misure di controllo più efficienti e affidate a mani capaci, ma anche con un lungimirante coinvolgimento di tutte le espressioni della Gallarate democratica, con unità di intenti fra le forze politiche – siano esse conservatrici o progressiste – con l’unica pregiudiziale dell’antirazzismo.

Accanto a loro, la grande Gallarate delle associazioni e del volontariato.

La Gallarate che ogni giorno si spende, con piccole ma coerenti azioni, nella ricerca del bene comune.