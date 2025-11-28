In Sala Montanari a Varese la presentazione del libro “Carlo Meazza 80. Sguardi sul mondo”

Una vita raccontata per immagini, tra sport, viaggi e incontri. Si terrà venerdì 5 dicembre alle 21, in Sala Montanari a Varese, la presentazione del volume fotografico “Carlo Meazza 80. Sguardi sul mondo”, un evento promosso dall’associazione Il Basket Siamo Noi in partenariato con il Comune di Varese.

In occasione del suo ottantesimo compleanno, Carlo Meazza, fotografo varesino di fama internazionale, propone un libro che ripercorre oltre mezzo secolo di lavoro dietro l’obiettivo, in un mosaico di immagini che spaziano dallo sport alla geografia umana del mondo. Il volume raccoglie scatti realizzati in numerosi paesi, tra volti, territori, confini e momenti di vita, ma non manca un capitolo speciale dedicato alla Pallacanestro Varese, con cui Meazza ha condiviso stagioni indimenticabili, documentando emozioni dentro e fuori dal campo.

Alla presentazione interverranno figure di primo piano della cultura e dello spettacolo italiano: l’attore e scrittore Giuseppe Cederna, la scrittrice e finalista Premio Strega Marta Morazzoni, il poeta e autore per ragazzi Roberto Piumini e l’assessore alla cultura del Comune di Varese Enzo Rosario Laforgia.

Sarà presente ovviamente Carlo Meazza, che racconterà in prima persona alcune delle storie dietro le sue immagini. Durante la serata verrà inoltre proiettato un contributo video di Cesare Gandini.

L’appuntamento è aperto al pubblico e ad ingresso gratuito.